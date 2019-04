Parla il padre del portiere del Napoli, nonché suocero del giocatore colombiano: "A James piacerebbe giocare un giorno in Italia in una grande squadra come quella di Ancelotti".

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 17:02 | aggiornato 11/04/2019 17:07

Poche ore ormai ad Arsenal-Napoli, andata dei quarti di Europa League. Una sfida che mette in palio la semifinale ma dietro alla quale si celano anche intrecci di mercato. Notizia di oggi è infatti che i due club avrebbero messo nel mirino lo stesso giocatore: James Rodriguez.

Al momento il Bayern Monaco non sembra intenzionato a spendere 42 milioni per riscattarlo dal Real Madrid, così il giocatore potrebbe far ritorno in Spagna e poi cambiare nuovamente maglia. Del suo futuro ha parlato a Radio Kiss Kiss Hernan Ospina, padre del portiere del Napoli David ma soprattutto di Daniela, moglie di James: