I bianconeri si sarebbero aggiunti alla corsa al centrocampista del Paris Saint-Germain: per convincerlo servirà pareggiare l'offerta di Barcellona e Real Madrid.

11/04/2019 15:03 | aggiornato 11/04/2019 15:08

La concentrazione in casa Juventus è tutta rivolta ai prossimi giorni in cui la squadra di Allegri potrebbe conquistare il punto che le darebbe la matematica certezza dell'ottavo Scudetto consecutivo e poi si dovrà giocare la qualificazione alla semifinale di Champions League nella partita di ritorno contro l'Ajax dopo l'1-1 di Amsterdam. Ma i campioni d'Italia stanno anche già pensando al prossimo calciomercato.

Il primo rinforzo per la stagione 2019/2020 è stato già annunciato, cioè quell'Aaron Ramsey che arriverà a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con l'Arsenal. Potrebbe essere però un altro svincolato il successivo acquisto per la mediana bianconera.

Pare infatti che la Juventus si sia inserita nella corsa (molto affollata) per Adrien Rabiot. Il giovane talento del Paris Saint-Germain, da tempo separato in casa per le frizioni con la società, è conteso da tutte le più grandi squadre d'Europa e ora i bianconeri sarebbero pronti a fare la loro mossa.

Rabiot è il nuovo obiettivo di calciomercato della Juventus

La Juventus si inserisce per Rabiot: pronta una maxi offerta al giocatore

La bomba era stata sganciata qualche giorno fa dal Mundo Deportivo, che riportava un forte inserimento della Juventus su Rabiot. Il giocatore, dopo la lunga corte del Barcellona, sembrava ormai a un passo dal Real Madrid per il prossimo calciomercato ma i Blancos non hanno ancora chiuso la trattativa.

Per questo motivo Paratici avrebbe fiutato un nuovo colpo a parametro zero. Secondo quanto riportato da Repubblica, il dirigente juventino vuole approfittare dei tentennamenti delle due big spagnole dovuti ai continui rilanci della madre e agente di Rabiot, Veronique.

Per convincere il classe '95 però servirà un'offerta molto alta e i campioni d'Italia sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio simile a quello proposto inizialmente dal Barça, cioè di circa 10 milioni di euro a stagione.

A decidere l'operazione potrebbero essere anche le commissioni che sarebbero garantite all'agente, esattamente come successo l'anno scorso con Emre Can. Il futuro di Rabiot è quindi ancora da scrivere e ora la Juventus sembra aver conquistato la pole position.