Accordo trovato fra la società e il difensore, che percepirà un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione più bonus.

di Daniele Minuti - 11/04/2019 17:53 | aggiornato 11/04/2019 17:57

Dopo i risultati positivi della scorsa settimana che hanno permesso all’Inter di blindare il terzo posto in campionato, arriva un’altra notizia di calciomercato che farà sicuramente felici tutti quanti i tifosi nerazzurri e che riguarda il futuro di Milan Skriniar.

L'ex difensore della Sampdoria infatti era da tempo in trattativa con la dirigenza per trovare l'intesa in modo da rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nell'estate del 2022. Oggi questa intesa sembra essere finalmente essere arrivata.

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio di Sky Sport che svela come sia arrivato oggi l'accordo fra l'Inter e lo stesso Skriniar, che ha partecipato in prima persona all'intera trattativa col club dimostrando grande voglia di rimanere a Milano anche nelle prossime stagioni. E la firma sul suo nuovo contratto dovrebbe arrivare a breve.

Skriniar rinnoverà con l'Inter fino al 2023

Inter, è fatta per il rinnovo di Skriniar

Per quanto riguarda i dettagli del nuovo contratto, la nuova scadenza sarà il 30 giugno del 2023 mentre l'ingaggio del difensore della Nazionale slovacca salirà fino ad arrivare a 3 milioni di euro a stagione (a salire nel corso degli anni) più bonus. L'entourage del roccioso centrale classe '95 sta lavorando con la dirigenza dell'Inter per sistemare gli ultimi dettagli ma l'accordo definitivo è stato trovato e l'annuncio ufficiale del prolungamento sarà dato appena il ragazzo firmerà.

Una notizia molto importante per la squadra nerazzurra che mette quindi a tacere le tante indiscrezioni di calciomercato in cui il futuro di Skriniar sembrava dover essere lontano dall'Inter. Il difensore però ha più volte dichiarato in queste settimane di non voler lasciare Milano e l'intesa trovata con la società ne è la prova migliore.

Il 24enne vuole diventare una colonna dell'Inter anche nel prossimo futuro, nonostante a San Siro arriverà in estate un compagno di squadra ingombrante come Diego Godin. Ma il club di Corso Vittorio Emanuele ha voluto fortemente questo rinnovo ribadendo che il progetto tecnico si fonda anche attorno a Skriniar.