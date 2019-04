Il fantasista atalantino sbotta contro i fantallenatori e parla delle sue condizioni.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 11:36 | aggiornato 11/04/2019 19:40

Josip Ilicic è in forte dubbio per la partita che vedrà l'Atalanta impegnata il prossimo lunedì contro l'Empoli nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Tutta colpa di un fastidio al ginocchio che sta tormentando il fantasista sloveno. Che ha rilasciato un'intervista parlando proprio delle sue condizioni e sbottando contro i tanti fantallenatori che lo vorrebbero in campo:

Ho un fastidio al ginocchio, speriamo che le cose vadano meglio e riesca a esserci. Cosa penso del fantacalcio? Sinceramente non me ne frega niente del fantacalcio, vedrò se ci sarò, ma io gioco sempre per la squadra e per i miei tifosi, mi piacerebbe raggiungere l'impossibile

Sulla sua stagione e sul futuro: