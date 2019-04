Arsenal-Napoli: probabili formazioni, dove vederla in TV, statistiche

Trasferta londinese per i ragazzi di Ancelotti, valida per i quarti di finale di Europa League.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 12:03 | aggiornato 11/04/2019 12:07

Il cammino dei ragazzi di Ancelotti in Europa League passa da Londra. Arsenal-Napoli è l'andata dei quarti di finale che si gioca giovedì 11 aprile alle 21.

Nel turno precedente, il Napoli ha superato il Salisburgo con un complessivo di 4-3, mentre l'Arsenal ha eliminato il Rennes, 4-3 il punteggio totale.

L'arbitro di Arsenal-Napoli è il signor Undiano Mallenco, spagnolo, supportato da Cabañero Martínez e López de Ceraín. Il quarto uomo è Barbero Sevilla, mentre al VAR ci sarà Fernández assistito da Munuera Montero.

Arsenal-Napoli: statistiche e curiosità sulla partita

José Callejón ha preso parte attiva a 14 reti nelle ultime 16 presenze in Europa League (sette gol, sette assist): più di ogni altro giocatore del Napoli nello stesso periodo.

Pierre-Emerick Aubameyang , due gol e un assist nell’ultimo match di Europa League contro il Rennes, ha all’attivo una rete contro il Napoli, nel 2013, in Champions League, con la maglia del Borussia Dortmund.

Il Napoli ha messo a segno nove reti in questa edizione di Europa League, con sette marcatori differenti (un autogol); l’unico giocatore partenopeo a segnare più di un gol nel torneo in corso è Arkadiusz Milik (due).

L’Arsenal ha perso soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA/Europa League (12V, 4N): 1-2 contro l’Östersunds, nei sedicesimi di finale della scorsa stagione.

Il Napoli ha vinto quattro delle ultime sei gare in competizioni europee (2P): tanti successi quanti nelle precedenti 12.

Il Napoli non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni europee (otto precedenti: 1N, 7P) – trovando la sconfitta contro Burnley, Leeds United, Liverpool, Chelsea, Manchester City e Arsenal.

L’Arsenal ha perso solo una delle sue ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA / Europa League (12V, 4N) – 1-2 contro l’Östersunds nei sedicesimi di finale del 2017/18.

Il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA/Europa League per la terza volta nella sua storia. Nel 2014/15 i partenopei sono usciti in semifinale, mentre nel 1988/89 hanno vinto il trofeo con Diego Maradona.

L’Arsenal ha raggiunto i quarti di finale di competizioni europee per due stagioni consecutive per la prima volta dal 2008/09-2009/10 in Champions League. I Gunners hanno eliminato il CSKA Mosca nella scorsa Europa League a questo punto della competizione (6-3 in aggregato), prima di uscire contro l’Atletico Madrid in semifinale.

Arsenal e Napoli hanno due soli precedenti in competizioni europee - nella fase a gironi della Champions League 2013/14: successo per l’Arsenal 2-0 all’Emirates, prima di perdere con lo stesso score allo Stadio San Paolo.

Arsenal-Napoli: le probabili formazioni

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens.

Dove vedere Arsenal-Napoli in TV in chiaro

Arsenal-Napoli sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. È possibile vedere Arsenal-Napoli in chiaro in TV su TV8. Per vedere il match in streaming basterà collegarsi a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web tv in abbonamento.

Arsenal-Napoli: quote 1X2 e pronostico

