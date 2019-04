Anche nello show blu colpi di scena e grandi ritorni: ancora un grande spettacolo al Barclays Center di Brooklyn.

di Marco Ercole - 10/04/2019 12:33 | aggiornato 10/04/2019 14:40

Si conclude con la puntata di SmackDown la lunga settimana di WrestleMania 35. Lo show blu chiude di fatto i giorni più importanti dell'anno del wrestling WWE e c'è da aspettarsi di tutto e di più, sulla scia di quanto accaduto 24 ore fa nel roster rosso.

Anche in questa puntata di SmackDown after 'Mania ci sarà da celebrare molto, perché gli unici titoli non cambiati di mano sono stati quelli di coppia degli Usos e quello degli Stati Uniti detenuto da Samoa Joe.

C'è invece da festeggiare per Becky Lynch, che ha strappato la cintura femminile a Charlotte Flair (oltre a quella di Ronda Rousey). In più, le IIconics hanno portato nel roster blu le cinture di coppia femminili, conquistate in un Fatal 4-Way Match contro 3 Tag Team provenienti dal roster di Raw.

WWE Kofi Kingston campione WWE a WrestleMania 35

WWE News, Highlights SmackDown after WrestleMania 35

E poi, ovviamente, sarà festa New Day con Kofi Kingston e il suo titolo WWE vinto nell'incontro con Daniel Bryan e messo subito in palio ieri in un Winner Take All Match con Seth Rollins.

A rovinare tutto ci hanno pensato Sheamus e Cesaro, probabile che possano esserci degli sviluppi anche in questa puntata di SmackDown after 'Mania, che vi racconteremo come sempre qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling WWE di FOXSports.it piena di WWE News e Highlights.

The Bar e Drew McIntyre rovinano la festa di Kofi Kingston

The New Day vuole celebrare la vittoria del nuovo WWE Champion Kofi Kingston, fino a che The Bar e Drew McIntyre non arrivano a interrompere tutto.

Ali, Aleister Black e Ricochet vs Andrade, Nakamura e Rusev

Un Six-Man Tag Team Match finisce nel caos quando Randy Orton e Kevin Owens intervengono a loro modo.

Braun Strowman si presenta a SmackDown per attaccare Samoa Joe

Samoa Joe attacca R-Truth, ma poi si ritrova faccia a faccia con The Monster Among Men.

The IIconics (c) vs The Brooklyn Belles

Billie Kay e Peyton Royce celebrano la loro vittoria a WrestleMania, poi mettono in palio i loro titoli contro due wrestler locali.

Paige annuncia delle nuove avversarie delle IIconics

Dopo aver visto The IIconics, Paige rivela che ha deciso di portare un nuovo Tag Team a SmackDown la prossima settimana.

Shane McMahon parla al WWE Universe

Shane-O-Mac si glorifica per la vittoria su The A-Lister a WrestleMania, poi continua a tormentare il ring announcer Greg Hamilton.

Sami Zayn ha un messaggio per il WWE Universe

Una notte dopo aver definito "tossico" il WWE Universe, Sami Zayn torna a parlare con un messaggio ancora più conciso.

The Usos (c) vs The Hardy Boyz

Per la prima volta nella loro storia, due coppie di fratelli si affrontano per gli SmackDown Tag Team Titles, ma un mostro è lì che aspetta...

Becky Lynch e Lacey Evans ancora a contatto

The Man promette di mettere a disposizione di chiunque i suoi titoli di Raw e SmackDown, ma viene ancora attaccata da The Sassy Southern Belle.

The New Day vs The Bar e Drew McIntyre

Il WWE Champion Kofi Kingston, insieme a Big E e Xavier Woods combatte la nuova alleanza composta da Sheamus, Cesaro e The Scottish Psychopath.