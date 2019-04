La Camera di Investigazione dell’Organo UEFA di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi conclusisi nel 2016, 2017 e 2018. La UEFA non rilascerà altri commenti al riguardo fino a una decisione da parte della Camera Arbitrale CFCB

Brutte notizie per il Milan a pochi giorni da una partita fondamentale come quella contro la Lazio, in programma sabato 13 aprile alle 20.30 a San Siro. Il CFCB, vale a dire la Camera di Investigazione dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club, ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui fa sapere di aver deferito il caso del club rossonero alla Camera Arbitrale, che ora dovrà prendere una nuova decisione. Di seguito la nota apparsa sul sito della Uefa:

