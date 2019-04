SBK dominata da Bautista, a quota 9 vittorie su 9 gare disputate. Ad Assen lo spagnolo può arrivare a 12 battendo il record precedente di Rea, fermo a 11 successi di fila.

di Mirko Colombi

Nove su Nove. La SBK monocorde e Rossa - sportivamente parlando - si presenta ad Assen per il quarto weekend stagionale. Giusto il tempo di smontare, per poi ripartire e rimontare tutto ciò che serve per allestire paddock, hospitality e garage. Il Van Drenthe è un circuito storico. Inserito da sempre nel calendario del Motomondiale, anche le derivate ci corrono da tanti anni. Tecnico, selettivo, imprevedibile dal punto di vista climatico. Assen incorona gli assi delle due ruote e conferisce loro titoli accademici.

Non è (ancora) laureato in motologia Alvaro, ma ha già un titolo vinto in 125. Dopo grandi anni e molta competitività nella MotoGP, Bautista correrà in Olanda per la prima volta con una SBK. La Ducati del team Aruba è perfetta nella mani sue e la decima vittoria consecutiva non è improbabile. Vedendo come sono andati i round precedenti, una tripletta è alla portata del numero 19. In quel caso, lo spagnolo arriverebbe a dodici successi consecutivi. Sempre in quel caso, il record fissato da Rea salterebbe. Il Cannibale e la Ninja hanno vinto per undici volte di fila.

Johnny, ovviamente, vuole reagire. Forte di una grossa esperienza al Van Drenthe, Rea potrebbe finalmente sbloccare il suo 2019. Il bomber nordirlandese non segna una vittoria dallo scorso anno, Assen è l'occasione perfetta per riuscirci. Ai tempi della vecchia Honda CBR Jonathan era in grado di vincere in Olanda. Con la Kawasaki è salito sei volte sul gradino più alto. Insomma, il numero 1 detiene ben dodici affermazioni SBK nella terra dei tulipani.

Rea non vince una gara SBK dallo scorso anno

SBK d'Olanda, il Van Drenthe e le sue tante curve

Si dice che la Ducati vinca grazie alle doti motoristiche offerte dal quattro a V della Panigale R, superiore per numero di giri motore nell'allungo finale e, quindi, nei lunghi rettilinei. Ad Assen, tuttavia, di rettifili molto lunghi non ce ne sono: la cosiddetta "Università" presenta un layout ricco di curve e controcurve, quasi tutte da raccordare. Per andare forte ad Assen occorre un set up perfetto della ciclistica, grandi doti di guida e gomme giuste in base alle condizioni meteo. In effetti a Bautista non manca nulla della lista appena citata.

Inoltre, il tornante lento e la "esse" che precede il traguardo, richiede ripartenze da basse velocità. Questo è il punto: la Ducati accelera meglio e prima delle rivali, ecco perché si avvantaggia anche nei rettilinei. Non è la punta massima espressa il valore forte della Panigale V4 R, quanto la capacità di raggiungere numeri notevoli in spazi e tempi risicati. Come fa una MotoGP. Nelle mani di Bautista, ex Motomondiale, che sa curvare molto bene, il pacchetto dinamico - caratteristico è completo.

Pure Johnny Rea volta veloce ed agile. Il Cannibale sa curvare forte con manovre secche e violente, senza scomporre la sua Ninja ufficiale. Ad Aragon teneva il passo di "Bau Bau" nel misto, ma vedeva fuggire il rivale in accelerazione. Quando c'è da staccare forte, il numero 1 ha pochi rivali - Chaz Davies su tutti - però, per poter frenare oltre il limite, deve comunque riuscire a tenere il passo di chi lo precede. La tattica di Johnny in Olanda sarà proprio la seguente: infastidire Alvaro nelle curve, inducendolo all'errore. Sperando che il mattatore del campionato non abbia preparato una controtattica.

Il Mondiale SBK dei numeri due. Anzi, dei numeri tre

Bautista le sta vincendo tutte, Rea sale sempre sul secondo gradino del podio. Il leit motiv SBK è legato allo strapotere dello spagnolo Aruba, certo, ed anche dell'eterno piazzato Rea, ex Cannibale della categoria, tuttora campione in carica. Se non cambiano gli equilibri - speriamo, quantomeno per la spettacolarità della serie - ai restanti partenti resta la consolazione di gareggiare per il terzo posto. Risultato importante, per carità. Un podio è comunque un podio, malgrado Bautista e Rea siano sempre molto distanti.

Alex Lowes con Yamaha, terza forza del campionato, se la dovranno vedere con Chaz Davies, in crescita già ad Aragon. Il gallese inizia a prendere la dovuta confidenza con la sua Rossa numero 7 ed il podio non è un risultato impossibile per lui da replicare. Michael Van Der Mark, olandese, gioca in casa e conosce ogni centimetro di Assen. Il campione Supersport di qualche anno fa nella sua terra mette sempre il cuore oltre l'ostacolo. Sarà tra i protagonisti.

Marco Melandri vuole e deve ritornare nel gruppo dei più veloci. Il ravennate ha stentato in Spagna, accusando distacchi notevoli. La R1 del team GRT non gode della stessa esperienza maturata dallo staff della squadra Crescet ufficiale, ma può andare forte, come già dimostrato in Australia. Ad Assen Melandri ha corso con qualsiasi tipo di moto (tranne la 500 GP) e può fare la differenza in termini di esperienza.

Tom Sykes e la BMW partono per il Van Drenthe con la voglia di provare a salire sul podio. Tom è abile, la S1000 RR cresce, perché non riuscirci? Al momento l'inglese è efficace nel giro secco, gli manca tuttavia il quid in più sulla lunga distanza. Sykes Dovrà stare attento all'irlandese Laverty, in grande forma con la Ducati Go Eleven, a Sandro Cortese, rookie che cresce bene, si dovrà guardare le spalle dal compagno di squadra Reiterberger. Le Honda, al momento, non le inseriamo tra le moto protagoniste della SBK 2019. Salvo essere smentiti dopo le tre gare del weekend olandese.