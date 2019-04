La nuova partnership globale “colpisce” durante il match in scena a UFC 236 tra Holloway e Poirier. Presenti molte altre novità.

di Redazione Fox Sports - 10/04/2019 11:13 | aggiornato 10/04/2019 22:17

PokerStars sarà il partner più importante della UFC nei prossimi eventi dell’organizzazione di arti marziali più importante al mondo. Già alla fine dell’anno scorso la partnership era stata lanciata, ma adesso comprenderà anche gli Spin & Go, i tornei di poker che cominceranno a essere targati UFC.

Inoltre, il celebre logo di PokerStars sarà presente nell’ottagono più famoso del mondo nel corso dei match UFC 236: HOLLOWAY vs. POIRIER 2 di sabato 13 aprile ad Atlanta (Georgia) e durante UFC 237: NAMAJUNAS vs. ANDRADE di sabato 11 maggio a Rio de Janeiro (Brasile), così come in tutti gli eventi in Pay-Per-View del resto dell’anno.

In questa unione fra i due marchi, i fan del poker vedranno i nuovi Spin & Go targati UFC, con tornei da 3 giocatori con montepremi casuali e grosse cifre messe in palio. Ma il divertimento non finisce qui. Altri premi speciali e prodotti della UFC e di PokerStars saranno messi in palio in futuro e alcuni atleti UFC diventeranno presto sponsor della partnership.