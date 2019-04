Porcellini e Molfese erano stati condannati a otto mesi, mentre Molfese a un anno. Ora c'è attesa per il nuovo processo che andrà in scena presso la Corte d'Appello di Perugia.

È stata annullata dalla Cassazione la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato tre medici per la morte in campo di Piermario Morosini.

