Il tecnico napoletano ritrova la Viola dopo quattro anni, ereditando da Pioli una rosa perfetta per il suo 4-3-3. In squadra anche Muriel, suo pupillo a Siviglia.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 10/04/2019 12:43 | aggiornato 10/04/2019 12:48

Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'annuncio è arrivato poche ore fa: l'ex tecnico di Milan e Siviglia prende il posto del dimissionario Stefano Pioli, legandosi al club gigliato fino al giugno del 2020. Per il napoletano si tratta di un ritorno, visti i tre anni già trascorsi sulla panchina della Viola tra il 2012 e il 2015. Un periodo importante, scandito da tre quarti posti consecutivi in campionato, una finale di Coppa Italia (persa contro il Napoli) e una semifinale di Europa League dalla quale la squadra uscì abbastanza male.

La doppia sfida persa contro il Siviglia rappresenta un po' il canto del cigno per Montella a Firenze: qualche settimana più tardi la società ha comunicato che il rapporto con l'allenatore era da considerarsi chiuso, nonostante rimanessero ancora due anni di contratto da completare. Oggi però l'Aeroplanino è di nuovo al suo posto: l'obiettivo principale è quello di ben figurare nella trasferta di Bergamo in Coppa Italia, dove la squadra dovrà superarsi se vuole sperare di mettere le mani sulla finale in programma all'Olimpico, ma nel frattempo questi ultimi due mesi di stagione saranno utili al tecnico per studiare il da farsi in vista del prossimo anno.

Ma che cosa ritrova Montella col suo ritorno a Firenze? Sicuramente un gruppo svuotato dalla maggior parte delle motivazioni che, a inizio campionato, componevano la base sulla quale inseguire una qualificazione europea. In secondo luogo, ci sarà da lavorare molto dal punto di vista psicologico, il che paradossalmente potrebbe essere un bene perché nel suo triennio toscano precedente, l'ex Roma aveva dato dimostrazione di saper pungolare al meglio i suoi giocatori.

Vincenzo Montella, nuovo allenatore della Fiorentina: il tecnico è tornato sulla panchina viola dopo l'esperienza triennale tra il 2012 e il 2015

Da Roma a Siviglia costruendo gioco: cronistoria tattica di Montella

Poi bisognerà passare alla parte legata al campo e alla tattica. Per capire come giocherà la Fiorentina del futuro è però necessario fare un passo indietro, andando a vedere quali proposte di calcio hanno fatto parte del background personale costruitosi negli anni da Montella. La sua carriera da allenatore è cominciata alla Roma, dove nel febbraio del 2011 viene promosso dalle giovanili giallorosse per prendere il posto dell'esonerato Claudio Ranieri. Qui si evidenzia subito la sua capacità di adattarsi agli uomini a disposizione: nonostante il progetto tecnico appena fallito, Vincenzino insiste sul 4-2-3-1 come modulo di base e inizia ad affinarsi per migliorarlo.

Questa sua impronta di gioco la porterà anche a Catania, dove la alterna al 4-3-3 per sfruttare in pieno la straripanza dei suoi esterni d'attacco. In Sicilia valorizza soprattutto il reparto di centrocampo messogli a disposizione dal dinamico duo Pulvirenti - Lo Monaco, sfruttando la bravura negli inserimenti di Gennaro Delvecchio e le abilità balistiche di Francesco Lodi e Sergio Almiron. La sua punta di diamante però è il Papu Gomez, che chiederà insistentemente anche durante la sua gestione fiorentina, senza però veder soddisfatte le proprie richieste.

Quella viola è invece stata l'esperienza che tatticamente lo ha segnato di più: nella prima stagione Montella ha stupito tutti adottando la difesa a tre, composta principalmente da un giovane Stefan Savic e dalla coppia di guerrieri Gonzalo Rodriguez - Facundo Roncaglia. I due laterali di spinta, Romulo e Manuel Pasqual, puntano spesso il fondo per buttare una grossa quantità di palloni in mezzo con destinatario Luca Toni che, insieme a Stefan Jovetic, quell'anno ha fatto faville. La sua partenza ha portato il tecnico a ricostruire la sua identità originale: nelle due annate successive infatti sono tornati di moda il 4-2-3-1 (in più varianti) e il 4-3-3, soprattutto quando a Firenze è sbarcato Mohamed Salah.

Due moduli a lui molto affini, riproposti anche alla Sampdoria e al Milan. Con i rossoneri l'Aeroplanino ha passato un primo anno tutto sommato tranquillo, ma dopo la sessione di mercato estiva del 2017 si è trovato a gestire un gruppo con tantissimi volti nuovi, andando così in confusione. Proprio in questo periodo è tornata in auge la difesa a tre, con la quale si è pensato di far accellerare il percorso di ambientamento di Leonardo Bonucci, affiancato a Cristian Zapata e Alessio Romagnoli. Niente da fare, perché a breve Montella viene allontanato e, in seguito, prova ancora a combinare qualcosa con il Siviglia, riuscendo però solo a complicarsi ulteriormente la vita.

4-3-3 come filo conduttore: come giocherà la Fiorentina del futuro?

Montella eredita una squadra studiata per giocare il 4-3-3. Il che, dal suo punto di vista, è un bene. Infatti l'impostazione della Viola non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gestione Stefano Pioli, che su questo modulo ha provato a costruirci basi credibili per dare l'assalto all'Europa. La rosa ha qualità e valori individuali molto importanti, basti pensare che, alle già ricche variabili presenti in squadra, durante il mercato di gennaio è stata aggiunta l'imprevedibilità di Luis Muriel.

Il colombiano, nemmeno a farlo apposta, è un pallino del tecnico napoletano, che lo scorso anno lo ha fatto giocare parecchio durante la sua parentesi in Andalusia, preferendolo addirittura al frizzantissimo Ben Yedder. Muriel rappresenta il prototipo ideale di numero 9 "montelliano", perché si muove tanto e non dà punti di riferimento agli avversari: in tal senso, sarà interessante capire come e quanto si insisterà sulla coppia formata con Giovanni Simeone, sulla carta il titolare in mezzo all'attacco dei viola.

Questo potrebbe essere il dubbio più grande per la nuova conduzione tecnica. Il resto sarà confermato, al netto degli infortuni: il pacchetto arretrato ha dimostrato di essere molto solido e, al momento, vanta praticamente quattro potenziali nazionali su cinque, mentre la mediana è composta da gente che a tutt'oggi possiede valutazioni di mercato molto alte.

Poi c'è Federico Chiesa, uno che nell'immaginario collettivo potrebbe essere considerato un Salah 2.0. Insomma, di materiale ce n'è: questo gruppo non vale certamente i 39 punti attuali, per questo il lavoro più grosso andrà fatto sulla testa dei giocatori. Poi, se in estate il nucleo centrale dovesse essere confermato in blocco, si potrà pensare di costruire qualcosa di importante.