La Camera di Investigazione per il Controllo Finanziario dei Club ha comunicato la decisione perché il club non è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio nel periodo.

di Alberto Casella - 10/04/2019 14:20 | aggiornato 10/04/2019 14:25

Quando Leonardo aveva accettato l'offerta del fondo Elliott di farsi carico della ricostruzione del Milan, sapeva molto bene che non sarebbe stato un compito facile ed era perfettamente conscio che ci sarebbero stati vari step di difficoltà.

Il primo era stato affrontato fra la fine del 2018 e l'inizio del nuovo anno. A dicembre, infatti, era arrivata la sentenza Uefa, quella che, riguardante il triennio 2015-17, imponeva al club di via Turati di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2021 - pena l'esclusione per un anno dalla prima competizione Uefa alla quale il Milan dovesse qualificarsi - rosa ristretta a 21 elementi nel caso di qualificazione a una competizione Uefa 2019-20 e 2020-21 e, infine, una multa di 12 milioni di euro.

Condizioni che non avevano scoraggiato il dirigente brasiliano che, insieme al "nuovo arrivato" Gazidis, aveva prima pensato a rafforzare la squadra investendo 70 milioni fra Paquetà e Piatek e poi aveva inviato ricorso al Tas contro la sentenza stessa.

Paquetà e Piatek, i due rinforzi invernali antiausterità di Leonardo

Milan: deferimento Uefa per il triennio 2016-18

Una vicenda, quindi che non è ancora chiusa - i tempi della giustizia non sono lunghi soltanto in Italia - ma che non ha impedito che intanto si aprisse un altro fronte per il Milan. Oggi, infatti, è arrivato lo stesso provvedimento per il periodo immediatamente successivo. Ecco il testo:

La Camera di Investigazione Uefa per il Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale CFCB poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018-19 e riguardante gli esercizi conclusi nel 2016, 2017 e 2018.

Si tratta di una sorta di atto dovuto, un provvedimento atteso che riguarda gli ultimi due anni della gestione Berlusconi e l'anno di Mister Li. Che in quel periodo le cose non fossero migliorate era cosa nota. Anzi l’esercizio 2017-2018 era stato chiuso con una perdita netta a livello consolidato di ben 126 milioni di euro, con un incremento negativo di 53 milioni rispetto ai 73 milioni col segno meno dell’esercizio precedente. Nulla di grave, se così si può dire parlando di bilanci negativi: il deferimento era ampiamente previsto e non va a intrecciarsi in alcun modo con la sentenza di dicembre e il conseguente ricorso di gennaio, come chiarito nello stesso dispositivo: