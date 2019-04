Il 23enne brasiliano, stella dell'Imortal, piace alla dirigenza rossonera. Si tenta di anticipare il Manchester City: pronti 35 milioni di euro.

10/04/2019

Il Milan del futuro passa dal Brasile. La società rossonera da qualche mese sembra essere tornata molto presente in Sudamerica: merito, in primis, delle ottime relazioni personali costruite da Leonardo, che nel subcontinente ha stretto rapporti di amicizia con tutte le più grandi società verdeoro. È proprio grazie a lui, per esempio, che a gennaio i rossoneri si sono potuti permettere di anticipare la concorrenza per Lucas Paquetà, talento strappato al Flamengo che oggi fa bella mostra nella mediana di un Milan pronto a svecchiarsi ulteriormente durante la prossima estate.

In tal senso, il dirigente milanista avrebbe messo gli occhi su un altro talento brasiliano molto interessante: si tratta di Everton Sousa Soares, esterno offensivo che può giostrare su tutto il fronte d'attacco. Gioca nel Gremio e, nelle ultime due stagioni, si è messo particolarmente in mostra per le sue qualità offensive, che lo rendono uno dei profili più pronti del momento per spiccare il volo verso l'Europa. Classe 1996, nel 2017 è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata in Copa Libertadores dell'Imortal, competizione vinta grazie anche ad alcuni suoi gol decisivi.

Il Milan vorrebbe portarlo in Italia e, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe già incontrato l'entourage del giocatore, deciso finalmente a compiere lo step successivo della propria carriera. Il prezzo per il cartellino è stato fissato a 80 milioni di euro, ovvero l'intero importo della sua clausola rescissoria, ma i rossoneri non vorrebbero andare oltre ai 35, una cifra comunque molto importante per un calciatore reputato fondamentale in vista del progetto tecnico studiato dalla società per il futuro.

Everton Soares, esterno offensivo del Gremio: il Milan lo segue da vicino e Leonardo avrebbe già avanzato una prima offerta per averlo

Testa e qualità: chi è Everton, il nuovo obiettivo del Milan

Di Everton ha recentemente parlato anche Luciana Linck, opinionista televisiva e ambasciatrice del Gremio. Secondo la biondissima giornalista, il profilo di questo brasiliano sarebbe perfetto per la nostra Serie A. Destro naturale, il ragazzo originario di Maracanau abbina rapidità negli spazi e qualità offensiva di primissimo ordine, diventando una pedina fondamentale per le squadre che intendono adottare il 4-3-3 come modulo di base. Parte principalmente da sinistra, zona di campo che può sfruttare per rientrare al tiro sul piede forte, ma in passato ha giocato anche sull'out opposto e addirittura da falso nueve.

La sua velocità gli permette di essere efficacissimo nell'uno contro uno: Everton salta avversari come birilli e crea superiorità numerica con continuità, sfruttando le sue brevi leve (è alto 174 centimetri) che a volte lo portano a strafare un po' troppo. Di recente è stato anche chiamato in nazionale da Tite, che ha apprezzato la sua vorticosa crescita tra le fila del Gremio, dove il 23enne è esploso grazie al meticoloso fatto su di lui da Renato Portaluppi, ex giocatore della Roma oggi considerato uno degli allenatori più importanti di tutto il continente.

Nato nello stato del Cearà, è cresciuto nelle giovanili del Fortaleza prima di passare, nel 2013, al Gremio. Il suo arrivo a Porto Alegre coincide con il primo grande periodo della carriera, perché contrariamente al suo trasferimento quasi mancato al Sao Bernardo (Everton rinunciò per la troppa saudade), con i nerazzurri ha bruciato le tappe a livello giovanile per poi esordire, nel 2014, in prima squadra. A livello realizzativo non è mai stato una bocca da fuoco, ma nell'ultimo Brasileirao è riuscito a toccare la doppia cifra segnando 10 gol in 27 partite, numeri che gli sono valsi l'inserimento nella top 11 del torneo.

Soprannominato Cebollinha (cipollina) per la somiglianza con un noto fumetto, Everton viene descritto come un ragazzo tranquillo e con la testa sulle spalle, l'ideale per una squadra che ha bisogno di giocatori come lui, in grado di normalizzare un ambiente troppo nervoso e capaci di dare il loro apporto in maniera rapida e immediata. Al Milan troverebbe Lucas Paquetà, altro gioiellino per il quale il Milan ha deciso di investire una cifra sostanziosa. Qui invece va battuta la concorrenza del Manchester City, dove pare che il giocatore abbia in Pep Guardiola uno dei suoi principali estimatori. Ma il richiamo del Brasile è molto forte. E, mai come oggi, Milano si sta fortemente tingendo di verdeoro.