Liverpool-Porto è l'altro quarto di finale di Champions League di oggi, martedì 9 aprile, dopo Tottenham-Manchester City. I ragazzi di Klopp si presentano al match dopo la vittoria in campionato sul Southampton, mentre il Porto ha vinto contro il Boavista nella Liga portoghese. Agli ottavi i Reds hanno sconfitto i tedeschi del Bayern Monaco con un complessivo di 1-3 maturato durante la gara di ritorno all'Allianz Arena. Il Porto, invece, ha eliminato la Roma di Di Francesco: dopo aver perso 2-0 all'Olimpico, i portoghesi hanno vinto 3-1 in casa, ottenendo un risultato complessivo di 4-3.

