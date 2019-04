Il momento è molto delicato in casa Fiorentina. Ieri sono arrivate le dimisioni di Stefano Pioli, che ha preso questa decisione dopo aver letto il discusso comunicato del club in cui si chiedeva "al tecnico di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato".

Poco dopo è arrivata la notizia che il prossimo allenatore della Viola sarà l'ex Vincenzo Montella, già alla guida dei toscani dal 2012 al 2015 e pronto a firmare un contratto fino al 2020.

E intanto monta la rabbia della Curva Fiesole, cuore pulsante della tifoseria gigliata. In un duro comunicato pubblicao sui social, i tifosi attaccanto i Della Valle e tutti i vertici societari:

Leggiamo increduli il comunicato della proprietà che ancora tiene in ostaggio la nostra piazza. Una società che di fronte alla responsabilità oggettiva sceglie di scaricare colpe su squadra e Mister per tentare di salvare la faccia. Il fatto veramente inaccettabile è che questi signori che da anni ormai utilizzano la Fiorentina come mero strumento per i propri affari, cancellando ogni sogno ed ambizione, adesso contestino alla squadra e a Stefano Pioli mancanza di convinzione e orgoglio. Senza voler fornire alibi ai ragazzi, che certamente stanno vivendo un momento critico e senza dubbio non sono esenti da responsabilità, se c'è qualcuno però, che prova a tenere in piedi il nome della Firenze calcistica, pur tra mille difficoltà e limiti tecnici, sono coloro che scendono in campo. E siamo noi sugli spalti. Chi sputa da anni sulla passione di una città intera, chi per primo non dimostra convinzione e orgoglio, chi si ricorda dell'esistenza della Fiorentina solo dopo una brutta sconfitta, farebbe meglio a tacere. Siete la vergogna di Firenze, andatevene