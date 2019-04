Montella torna in Italia: come giocherà la sua nuova Fiorentina?

Montella torna in Italia: come giocherà la sua nuova Fiorentina?

Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile e ingiustificabile, mettendo la Società in una situazione inaspettata e complicata da gestire. Il comunicato fatto dalla Fiorentina, e riportato da tutta la stampa, era doveroso per chiarire la posizione della Società, e per richiamare tutti al massimo impegno, senza offendere o delegittimare nessuno

Botta e risposta. Sta finendo malissimo tra la Fiorentina e Stefano Pioli, che ieri ha deciso di dare le dimissioni dopo aver letto il comunicato del club in in cui si chiedeva "al tecnico di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato".

