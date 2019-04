Europa League, Emery presenta Arsenal-Napoli

Stesse percentuali di passaggio del turno per l'allenatore dei Gunners: "La squadra di Ancelotti è molto simile alla nostra".

10/04/2019

È tutto pronto per i quarti di finale di Europa League, una competizione a cui il Napoli di Carlo Ancelotti tiene particolarmente, come confermato dallo stesso allenatore più volte nel corso degli ultimi mesi. Tra lui e la semifinale c'è però una doppia sfida ad alto coefficiente di difficoltà, quella con l'Arsenal di Emery. La prima partita si giocherà questo giovedì a Londra, nella casa dei Gunners all'Emirates Stadium.

Ed è proprio in questa gara che i londinesi tenteranno di prendersi un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Unai Emery l'ha presentata così nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia:

Ci giochiamo tanto, sappiamo che sarà una partita difficile ma abbiamo chiara la nostra strategia. Credo che ci siano il 50% di possibilità per entrambe, non c'è un favorito. Il Napoli è secondo in Italia dietro una grande Juve e ha fatto benissimo in Champions League, in un girone complicato. Per noi sarà difficilissimo. Ho grande rispetto per Ancelotti, ha esperienza. Questa partita deve darci grandi indicazioni, il nostro equilibrio tra attacco e difesa sta migliorando.

Una vittoria sul Napoli in Europa League, poi, aiuterebbe anche l'Arsenal a dare uno slancio importante in ottica campionato:

Ma ora la nostra attenzione è rivolta unicamente al Napoli. Sappiamo che sarà importante segnare, ma non bisogna subire gol. Giocheremo la prima in casa e abbiamo l'esperienza per gestire anche la seconda gara in trasferta. L'idea è essere competitivi nell'arco delle due sfide, il Napoli gioca bene e dovremo stare attenti alle loro transizioni. Affronteremo gente importante come Milik, Callejon, Insigne e altri calciatori che potranno metterci in difficoltà. Poi dovremo prepararci a qualsiasi scenario, anche a supplementari e rigori nella gara di ritorno.

Per quanto riguarda le scelte di formazione per questa partita di Europa League, Emery ha preferito non dare troppe indicazioni: