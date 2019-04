Il tecnico degli azzurri lascia in sospeso la decisione sulla coppia d'attacco e risponde alle critiche degli ultimi giorni: "Vi dovete informare quando scrivete certe cose".

di Luigi Ciamburro - 10/04/2019 20:29 | aggiornato 10/04/2019 20:34

Il Napoli si gioca una bella fetta di stagione e reputazione nella doppia sfida contro l'Arsenal valida per l'accesso alla semifinale di Europa League. Dopo i malumori di campionato, la formazione di Carlo Ancelotti è alla ricerca di una prestazione perfetta, come ha saputo fare in Champions League da dove è uscita immeritatamente. Serve un atteggiamento mentale ben diverso da quello visto contro Genoa ed Empoli, facendo attenzione a non farsi condizionare dal fattore campo. All'Emirates Stadium ci saranno 3mila tifosi partenopei, ma saranno almeno 50mila i supporter inglesi che creeranno un'atmosfera rovente. E l'effetto Anfield è purtroppo noto ai giocatori azzurri.

L'Arsenal in casa ha un passo straordinario, nettamente diverso da quello in trasferta. La squadra di Emery in Premier ha 63 punti, 44 dei quali raccolti sul suo campo: 13 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. L'unico ko interno in campionato risale al 12 agosto alla prima giornata contro il City. Carlo Ancelotti sa bene di dover fare leva sul punto debole della squadra inglese, la difesa, anche se dei 40 gol subiti solo 12 sono stati incassati all'Emirates. Al Napoli serve una partita coraggiosa, consapevoli che la gara d'andata non è fondamentale per il passaggio del turno ma può orientare la sentenza finale.

Con quasi tutti gli uomini a disposizione resta da definire la strategia tattica da apportare, capire se gli avversari giocheranno con una punta e due trequartisti o viceversa. L'errore da evitare è chiudersi in difesa, perché la miglior difesa è l'attacco. E proprio in questo reparto regna il dubbio più grande: Mertens sembra destinato a partire titolare, con Milik e Insigne al ballottaggio per un posto nell'undici di partenza. Sarà la potenza dell'attaccante polacco o l'imprevedibilità del piccolo Lorenzinho a fare breccia nella mente di Carlo Ancelottie nella difesa britannica? L'obiettivo è mettere in campo una squadra che sappia cosa fare quando difende e quando attacca.

Napoli, Ancelotti: "Se difendiamo bene attacchiamo meglio"

Per arrivare preparati psicologicamente alla sfida di Europa League bisogna dimenticare gli ultimi giorni di Serie A e allontanare le voci di presunti malumori:

In questo ambiente non c'è malessere, c'è disappunto a volte, dispiacere, a volte incazzatura. Sappiamo che le ultime due partite non le abbiamo fatte benissimo, ma penso anche che la partita con la Roma l'abbiamo fatta nove giorni fa. Negli ultimi quattro abbiamo perso un po' di sicurezza, ma non mi preoccupa. Se focalizziamo la strategia sono certo che domani faremo bene. L'approccio non è cambiato, tantomeno mi sono infuriato. Vi dovete informare quando scrivete certe cose, del ritiro di 5 giorni... era tutto stabilito prima del Genoa

Carlo Ancelotti ha pochi dubbi sulla formazione da schierare in campo, ma a cambiare sarà l'impostazione di gioco in base alla strategia di gioco avversaria.

Dobbiamo difendere meglio, ma questo non significa che faremo una partita di difesa. Non è una gara decisiva, ma è una gara che indirizza il confronto. Ci sarà un ritorno a Napoli e capiremo se sarà più o meno difficile. Se difendiamo bene si attacca anche meglio. Possiamo affrontare due attaccanti e un trequartista o due trequartisti e un attaccante. Per noi nella fase difensiva non cambia molto, ma cambia qualcosa nella nostra impostazione, abbiamo provato tutte e due le cose. I dubbi sono legati alla disposizione: può esserci la coppia Mertens-Milik, Insigne-Mertens, Insigne-Milik, ma anche le sorprese Ounas e Younes.

Allan: "Non possiamo permetterci passi falsi"

In conferenza stampa, ad affiancare mister Ancelotti, c'era il centrocampista Allan. Un giocatore che nelle grandi occasioni ha dimostrato di poter fare la differenza, strappare palloni importanti e impostare le ripartenze.

Siamo abbastanza carichi, conosciamo il peso di questa sfida per noi e la città. Sappiamo che nelle ultime due partite abbiamo fatto qualche passo falso che domani non possiamo permetterci. Se facciamo quello che sappiamo fare e quello che chiede il mister penso che potremo mettere in difficoltà una squadra come l'Arsenal.

A sbloccare il risultato potrebbe essere un'azione del singolo o un tiro da fuori area. Il centrocampista brasiliano ha pronto il colpo in canna.