L'attaccante, ora in Qatar, ricorda i dissidi con Pep che preferiva Messi e la sua rivincita col triplete all'Inter: "Divenni l’affare migliore della storia del calcio".

C'eravamo poco amati. Quando Samuel Eto'o arrivò al Barcellona dal Maiorca, pagato 27 milioni, era il 2004 e Pep Guardiola aveva appena lasciato il Brescia, dove giocava con Roberto Baggio, e si era trasferito all'Al-Ahly Doha, ultima tappa di una carriera sul campo infine chiusa con qualche partita nei Dorados messicani.

Tornato in patria, poi, Pep cominciò nel 2007 il suo cammino da allenatore nelle giovanili del Barcellona, fino ad assumere l'anno seguente la guida della prima squadra. Pur giovanissimo, aveva solo 37 anni, centrò subito, al primo anno in panchina, il triplete vincendo Coppa del Rey, Liga e Champions League, battendo 2-0 in finale il Manchester United di Cristiano Ronaldo grazie alle reti dello stesso camerunense e di Messi.

Una zampata, quella di Eto'o, che lui stesso non poteva immaginare sarebbe stata la sua ultima in blaugrana. La stagione con Guardiola non era stata facile, ma con lui il club aveva vinto 10 trofei e mai avrebbe pensato che i catalani avrebbero stabilito di fare a meno di lui.

Ma Guardiola aveva deciso e poi ci si mise di mezzo pure Raiola che, dopo Maxwell, voleva portare al Barcellona anche Zlatan Ibrahimovic, stanco di vincere campionati e desideroso di puntare alla Champions League. Un obiettivo per il quale il blaugrana pareva il colore giusto. E per Pep il sacrificando non poteva che essere proprio Eto'o, come ha ricordato l'attaccante a beIN Sports:

Pep ha vissuto tutta la sua vita a Barcellona, ma negli anni che ha passato lì, non ha capito la squadra. Quella era la mia era: io facevo vincere il Barcellona. Messi è il migliore di sempre ma sarebbe emerso più tardi. Lui però preferiva Leo a me come attaccante, così gli dissi: 'Un giorno mi chiederai scusa'.

Eto’o, Guardiola e Messi: la rivincita del camerunense

E per una volta, a distanza di anni lo si può dire, l'affare lo fece Moratti che cedette Ibra al Barcellona a peso d'oro e con quei 70 milioni comprò, oltre al camerunense, Milito, Sneijder e Thiago Motta, come dire i quattro moschettieri del triplete di Mourinho. Erano gli ultimi squilli di quella Inter, ma in due stagioni nerazzurre Eto'o vinse ben 6 trofei e, quando nell'estate 2011, fu ceduto all'Anzhi, portò pure in dote una discreta plusvalenza. Per tutti questi motivi, l'attaccante, ora in Qatar, non ha dubbi e lo dice senza falsa modestia:

Il mio passaggio all’Inter fu l’accordo migliore della storia del calcio. La chance che Pep mi ha dato lasciandomi partire mi ha permesso di diventare una parte ancora più grande della storia del calcio e soprattutto ha permesso all’Inter di completare l'affare più vantaggioso della storia del calcio.