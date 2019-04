Il difensore spagnolo non sbaglia praticamente nulla, bene anche l'attacco blaugrana. Per i padroni di casa malissimo Shaw.

di Leonardo Mazzeo - 10/04/2019 22:30 | aggiornato 10/04/2019 23:10

Atmosfera caldissima all'Old Trafford: i quarti di finale di Champions League mettono di fronte Manchester United e Barcellona in una doppia sfida che ci porta indietro di diversi anni. I Red Devils vogliono vendicare le due finali perse (2009 e 2011), ma alla fine festeggiano i blaugrana: la gara di andata termina 0-1, decisivo l'autogol di Shaw.

Il Barcellona parte subito forte e schiaccia il Manchester United nella sua metà campo. Dopo diversi tentativi di assalto non andati a buon fine, la squadra di Valverde passa al 12': bel lavoro di Messi dentro l'area, l'argentino pennella sul secondo palo e pesca Suarez, che di testa la reindirizza verso la porta. Determinante la deviazione di un confuso Shaw che consegna il vantaggio ai blaugrana. I Red Devils col passare dei minuti fanno valere la loro forza fisica e salgono, ma sono gli ospiti a sfiorare di nuovo il gol: Coutinho calcia a botta sicura, ma De Gea è bravo a deviare col piede e a negargli la rete.

Nella ripresa, invece, a partire forte è il Manchester United, che alza il ritmo e mette in difficoltà i blaugrana. L'occasione più grande, però, è sui piedi di Suarez, che da distanza ravvicinata (anche se defilato) non riesce ad inquadrare la porta. Le squadre sostanzialmente si annullano a vicenda, e il risultato non cambia: il match di andata dei quarti di finale di Champions League se lo aggiudica il Barcellona, con i Red Devils che ora sono chiamati all'impresa. Per la seconda volta consecutiva.

Champions League, le pagelle di Manchester United-Barcellona

Manchester United (3-5-2): De Gea 6.5; Lindelöf 5.5, Smalling 5.5, Shaw 5; Young 6, Fred 5.5, Pogba 6, McTominay 5.5, Dalot 6 (74' Lingard 5.5); Rashford 6 (85' Pereira s.v.), Lukaku 5.5 (68' Martial 5.5). All. Solskjaer 5.5

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen 6; Semedo 6.5, Piqué 7, Lenglet 6.5, Jordi Alba 6.5; Rakitic 6, Busquets 5.5 (93' Alena s.v.), Arthur 6 (66' Sergi Roberto 6); Messi 6.5, Suarez 6.5, Coutinho 6.5 (65' Vidal 5.5). All. Valverde 6.5

I migliori

Piqué 7

Super partita, per lui che tra l'altro era anche un ex: lo spagnolo esce sempre con i tempi giusti e dentro l'area di rigore non si distrae mai. Il gigante Piqué guida la difesa del Barcellona con maestria: è anche (forse soprattutto) grazie a lui se lo 0-1 regge fino alla fine.

Suarez 6.5

Protagonista, e non solo in occasione del gol: l'attaccante uruguaiano svaria su tutto il fronte offensivo e dà una mano alla squadra, i suoi movimenti sono sempre difficili da seguire per la difesa dei Red Devils. E da uno di questi è nato il vantaggio del Barcellona. Il voto a Suarez, comunque, è un voto a tutto l'attacco blaugrana, che si è mosso con pericolosità nella tana dello United.

I peggiori

Shaw 5

Solskjaer lo piazza sul centro-sinistra della sua difesa a tre e lui va in difficoltà: nell'occasione del gol prima perde Suarez sul secondo palo e poi devia il pallone nella sua porta. Partita insicura contro un attacco fenomenale, che non ha perdonato.

Lukaku 5.5

Non una partita disastrosa, ha speso molte energie e ci ha provato; però da uno come lui, soprattutto in partite del genere, ci si aspetta decisamente qualcosa in più. Lukaku non riesce a incidere, e il suo Manchester United non riesce a trovare la via del gol.

Gli allenatori

Solskjaer 5.5

Mette in campo una squadra molto difensiva, forse anche troppo: il suo 5-3-2 subisce molto il gioco del Barcellona a inizio gara, e il gol subito arriva proprio dopo lunghi minuti di assedio. La squadra cresce, poi va a fasi alterne. Sicuramente troppo poco per fare veramente male ai blaugrana.

Valverde 6.5

Basta un gol per mettere le cose in chiaro: il Barcellona palleggia, gioca bene e passa in vantaggio, poi subisce il ritorno del Manchester United ma regge l'urto e non si fa raggiungere. E adesso la strada è in discesa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League.