La Juventus recrimina per la trattenuta di Tagliafico su Bentancur a inizio ripresa: ci stava il calcio di rigore. Corrette le ammonizioni e il gol annullato a Neres.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 10/04/2019 23:53 | aggiornato 10/04/2019 23:58

La Juventus pareggia 1-1 ad Amsterdam contro l'Ajax e ottiene un risultato positivo in vista del ritorno dei quarti di Champions League. Partita bella, giocata su ritmi molto alti, con la squadra di casa a fare la gara con il suo gioco arioso, veloce, fatto di triangolazioni e corridoi impossibili. I bianconeri hanno retto, andando in vantaggio col solito gol di Cristiano Ronaldo e poi sfiorando l'1-2 con una gran giocata di Douglas Costa fermato solo dal palo.

Partita intensa e a tratti dura. Ma anche corretta con cinque ammoniti di cui quattro dalla parte dei Lancieri. Nella Juventus ammonito solo Pjanic nel finale per una trattenuta reiterata su Neres. Decisione corretta di Del Cerro. Il bosniaco non era diffidato e quindi sarà a disposizione di Allegri per il ritorno a Torino.

Pesante invece il giallo che è stato sventolato a Nicolas Tagliafico. L'argentino era diffidato e quindi non ci sarà all'Allianz Stadium. Sacrosanto il cartellino per il terzino dell'Ajax intervenuto in maniera molto dura su Bentancur. Qualche minuto prima proteste Juve per un fallo di Schöne su Bernardeschi, Del Cerro lascia correre ma ci poteva stare il fischio per l'intervento del danese.

Champions League, tutta la moviola di Ajax-Juventus

Champions League, la moviola di Ajax-Juventus

Ma l'episodio da moviola più importante arriva al 53'. La Juventus batte una punizione da sinistra con Bernardeschi che mette al centro un pallone tagliente che però sfila sul fondo. Proteste vibranti dei bianconeri per una trattenuta di Tagliafico su Bentancur. Del Cerro dopo un silent check col VAR Alejandro Hernandéz ha deciso di confermare la propria decisione e non assegnare il penalty.

Decisione molto dubbia perché rivedendo le immagini sembra netta la trattenuta dell'argentino sul centrocampista della Juventus che è anche prolungata. Ci poteva stare il rigore, soprattutto per quelli che sono i parametri in Champions League (ed Europa League) in materia di trattenute in area di rigore. Fosse stato fischiato il fallo, allora poteva scattare anche il secondo giallo per Tagliafico.

Corrette le ammonizioni comminate a Schöne, Ekkelenkamp e De Jong. Così come è stato giusto annullare il gol di Neres al 49'. Il brasiliano è in netta posizione di fuorigioco al momento del passaggio di Tadic. L'azione nasceva comunque in maniera irregolare: era netto il fallo di De Jong su Bernardeschi al momento della riconquista del pallone. Partita intensa, partita da Champions League, ma sull'arbitraggio di Del Cerro pesa molto l'episodio del 52'.