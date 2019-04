Intervento irruento del centrale inglese sull'argentino, costretto per qualche minuto a lasciare il campo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/04/2019 22:43 | aggiornato 10/04/2019 23:47

No, Chris Smalling non ha usato le buone maniere con Lionel Messi. Al 28' dell'andata dei quarti di Champions League tra Manchester United e Barcellona, sul risultato di 1-0 per i blaugrana (autorete di Shawn), il centrale dei Red Devils ha anticipato l'argentino rifilandogli una spallata sul volto.

L'arbitro Rocchi ha inizialmente fatto proseguire e poi ha fermato il gioco perché la Pulce non si alzava da terra, perdeva vistosamente sangue dal naso e aveva anche un occhio gonfio.

Smalling challenge in Messi pic.twitter.com/RIVUOFaHcO — GOAT 🐐 (@messigoalss) April 10, 2019

Insomma, Smalling ha lasciato il segno sulla faccia di Leo. Che fortunatamente, dopo esser stato medicato per qualche minuto, ha rimesso piede sul prato verde di Old Trafford, uno dei pochissimi stadi in cui non è ancora riuscito ad andare a segno.

Smalling’s plan to stop Messi in full effect pic.twitter.com/3O54OmfRSx — Juan Velazquez (@JuanDirection58) April 10, 2019