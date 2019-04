Al 45' il fuoriclasse portoghese ha sbloccato il match con un gran colpo di testa su assist di Cancelo: si tratta del 126° gol segnato da CR7 nella massima competizione per club.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 10/04/2019 21:54 | aggiornato 10/04/2019 22:07

Juventus avanti. Dopo 45', la squadra di Allegri è in vantaggio per 1-0 contro l'Ajax. A decidere per il momento la sfida della Johan Cruijff Arena è, guarda un po', Cristiano Ronaldo. Al 45', su un assist meraviglioso di Joao Cancelo, il fuoriclasse portoghese ha incornato il pallone con tutta la potenza che aveva in corpo, piegando le mani a Onana.

Si tratta di una rete pesantissima perché segnata in trasferta. Ora in Champions fanno 126 gol, di cui 125 nella fase finale. In stagione con la Juve sono 25, di cui 19 in campionato e 6 nella massima competizione per club.

Le reti totali in carriera sono 688 spalmate su 958 partite ufficiali: 5 messe a segno con lo Sporting Lisbona, 118 con il Manchester United, 453 con la maglia del Real Madrid, 87 con il Portogallo e appunto 25 con la Juventus.