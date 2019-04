Cristiano Ronaldo torna in campo dopo 16 giorni e, guarda un po', segna. Poi entra in scena il brasiliano: l'1-1 dell'andata dei quarti visto attraverso i nostri voti.

10/04/2019

Una partita da Champions League, il gol dell'uomo più atteso e la magia brasileira. Nell'andata dei quarti tra Ajax e Juventus c'è tutto, tranne un responso netto su chi si prenderà la semifinale. Per scoprilo, bisognerà aspettare il ritorno di martedì 16 aprile all'Allianz Stadium di Torino. Fino a quel momento, vale quell'1-1 esterno che consegna ai bianconeri un vantaggio non da poco in vista del rematch. Ma la Johan Cruijff Arena è stata chiara: i Lancieri sono un avversario tostissimo.

Ecco perché, alla squadra di Massimiliano Allegri, non basta il vantaggio del solito Cristiano Ronaldo. Poco più di due settimane per tornare dall'infortunio, con il discorso interrotto dopo la tripletta contro l'Atletico Madrid: dopo 45 minuti il portoghese lo riprende segnando, che è la cosa per cui è diventato CR7.

L'Ajax di Erik ten Hag però è un ecosistema esaltante, che predica il calcio dei padri nobili di questo club. Ziyech e Tadic fanno i giocolieri, de Jong è un veterano di 21 anni, ma la scena principale se la prende David Neres: il brasiliano classe 1997 pareggia i conti a inizio ripresa con una rete sensazionale. Andiamo allora a scoprire i voti, i migliori e i peggiori di questo emozionante quarto di finale tra Ajax e Juventus.

Rientro lampo e gol: per Cristiano Ronaldo è straordinaria amministrazione

Champions League, le pagelle di Ajax-Juventus

Ajax (4-3-3): Onana 5.5; Veltman 5.5, de Ligt 6, Blind 5.5, Tagliafico 6; Schöne 6 (75' Ekkelenkamp 6.5), van de Beek 6.5, F. de Jong 7; Ziyech 6.5, Tadic 6, Neres 7.5. Allenatore: ten Hag 7.

Juventus (4-3-3): Szczesny 6.5; Cancelo 5.5, Rugani 6.5, Bonucci 6.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6.5, Pjanic 5.5, Matuidi 6 (75' Dybala 5.5); Bernardeschi 6.5 (92' Khedira sv), Mandzukic 5 (60' Douglas Costa 6.5), Cristiano Ronaldo 7. Allenatore: Allegri 5.5.

I migliori

Neres 7.5

"Ma che gol ha fatto?!". Chi ha visto la partita non può non averlo esclamato, scritto su WhatsApp ai propri amici. Il 22enne brasiliano non aveva mai segnato nella fase finale della Champions League, poi: gol al Bernabeu con il Real Madrid, bis contro la Juventus. A David piacciono le storie serie. Come quella che ha scritto stasera con quella rete meravigliosa.

Cristiano Ronaldo 7

Fortunatamente, il calcio non è il cinema. Altrimenti Cristiano Ronaldo sarebbe l'attore più noioso nel film più scontato. Quello in cui rientra dopo appena 16 giorni da un infortunio muscolare, in tempo in tempo per i quarti di Champions League, e segna al terzo-quarto pallone toccato. Ma il calcio non è il cinema. E Cristiano Ronaldo che segna, ogni santa volta in cui tutti si aspettino che segni, è scontato, sì. Ma sempre più straordinario.

I peggiori

Mandzukic 5

Dopo un'ora di gioco, Allegri chiede a Douglas Costa di togliersi la tuta. Su chi gli avrebbe fatto posto in campo, pochi dubbi: Mandzukic non era praticamente entrato in partita. Strano per un combattente come il croato. Evidentemente la Johan Cruijff Arena ispira più calcio leggiadro che sportellate.

Cancelo 5.5

Parliamo tutti il linguaggio fantacalcistico? Ottimo. Considerate allora che, nel voto del portoghese, è incluso il +1 dell'assist per Cristiano Ronaldo. Un cross delizioso, perfetto. Tutto il contrario del resto della sua prestazione: il pallone regalato a Neres è da tre Ave Maria e cinque Padre Nostro.