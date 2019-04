Amsterdam. Disorders outside the Johan Cruijff Arena pic.twitter.com/yCBeOdrsMs

Centoventi tifosi della Juventus sono stati fermati ad Amsterdam perché avevano oggetti non esattamente appropriati per andare ad uno stadio. A chi si trova lì dico di tenere la testa sulle spalle. Il calcio è bello, lo sport è bello però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando

Ad annunciarlo il Ministro degli Interni Matteo Salvini: "Avevano oggetti non appropriati per andare allo stadio". Tifosi olandesi caricati dalla Polizia fuori dall'Amsterdam ArenA.

