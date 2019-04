La multinazionale americana prova a sfatare un tabù, riproponendo un kit che era stato abbandonato dopo i tragici avvenimenti del Maracanazo.

di Andrea Bracco - 10/04/2019 15:25 | aggiornato 10/04/2019 15:30

Riscrivere la storia. A questo deve aver pensato la Nike quando ha disegnato il modello della prima maglia che il Brasile indosserà nella prossima edizione di Copa America. La multinazionale americana ha deciso di sfidare la superstizione e proporre alla Federazione brasiliana un completo tutto bianco, il colore vestito dalla Seleçao all'inizio della propria centenaria storia che ben presto è diventato un tabù. Il colosso sudamericano tornerà quindi alle origini, ripercorrendo passo dopo passo una traiettoria lunga 69 anni, iniziata in quella maledetta sera nella quale l'Uruguay uscì dall'Estadio Maracana sollevando la Coppa Rimet.

Già, perché il Brasile non si veste così dai tempi del celebre Maracanazo, l'atto finale di una Coppa del Mondo ospitata proprio dai verdeoro nel 1950, il cui epilogo fu tanto epico quanto drammatico: davanti a quasi 200mila persone la Celeste ribaltò l'iniziale svantaggio firmato da Friaça con l'uno-due decisivo griffato dai fenomenali Schiaffino e Ghiggia. Da quella sera la Seleçao ha deciso di voltare definitivamente pagina, gettando nel dimenticatoio una delle peggiori delusioni di tutta la propria storia.

Ora però c'è l'occasione per riscriverne almeno una parte: in occasione del centenario della prima Copa America ospitata dalla CFB, Nike ha deciso di riproporre il completo che ha fatto tanto discutere. La squadra di Tite è inserita nel Gruppo A con Bolivia, Venezuela e Perù, avversarie abbastanza morbide che non dovrebbero precludere il passaggio alla seconda fase. Poi, il Brasile proverà a vincere un titolo che a Rio de Janeiro e dintorni manca addirittura dal 2007.

Un fase di Brasile - Panama, ultima edizione di Copa America: nel 2019 la Seleçao tornerà a vestire il bianco

Invertire la rotta: è questo l'imperativo che Nike ha voluto comunicare indirettamente a tutto il popolo locale, magari facendo leva sul fatto che, esattamente 100 anni fa, fu proprio la selezione verde-amarelha a portarsi a casa il suo primo successo assoluto. La finale della Copa America 1919 si giocò infatti a Rio e vide l'allora nazionale brasiliana avere la meglio nello spareggio finale contro l'Uruguay, abbattuto grazie a una grandissima prestazione corredata da un gol da parte del leggendario Freidenreich.

A #SeleçãoBrasileira vai ter camisa nova para a disputa da Copa América! Tradicional, histórica, campeã. #JogaBola pic.twitter.com/z9JHG2T9cK — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 9, 2019

Le nuove divise sono state ufficialmente annunciate via social network: la prima maglia sarà interamente bianca con colletto e pantaloncini blu, mentre la seconda vedrà il giallo come colore predominante e il verde a completare ciò che resta, cercando di dare un tono più vintage a quella che comunque rimane una divisa a suo modo storica. Una sorta di omaggio, quindi, che si spera possa portare fortuna e che ha scatenato diverse reazioni su Twitter.

C'è chi dice che per realizzarla sia stato preso spunto dalla maglietta del Fortaleza, piccolo club brasiliano che quest'anno si è riaffacciato in Serie A, e chi accomuna il completo giallo e verde a quello con il quale il Brasile stravinse la Coppa del Mondo del 1970, trascinato da un grandissimo Pelé. Altri ancora hanno notato una piccolissima modifica nel logo, ma nessuno - stranamente - si è appellato alla superstizione. Anche questa volta Nike potrebbe aver fatto centro: per saperlo con certezza bisogna aspettare l'uscita dei kit, prevista tra pochi giorni negli store (fisici e online) del marchio di abbigliamento sportivo più famoso del mondo.