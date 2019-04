La sfida fra lancieri e bianconeri è stata per due volte finale e una volta semifinale di Champions League. Dal 1973 ad oggi tanti sono stati i protagonisti di una sfida ormai storica.

di Jvan Sica - 10/04/2019 13:14 | aggiornato 10/04/2019 13:18

Ajax-Juventus è un grande classico del calcio europeo, che saprà regalarci ancora una volta grandi emozioni. Da Cruyff a Cristiano Ronaldo, passando per Zidane e Litmanen, tanti sono stati i protagonisti di una sfida che è stata per due volte finale di Champions League e una volta semifinale sempre del torneo per club più importante d’Europa. Tutto iniziò con la sfida di Belgrado nel 1973, in cui la squadra di Cruyff vinse il suo ultimo trofeo di prestigio prima di sfaldarsi, mentre l’ultima partita fra le due squadre è stata giocata nei sedicesimi di Europa League 2009-2010.

Ajax contro Juventus è anche la sfida fra due mentalità organizzative e di visione generale del calcio molto diverse. L’Ajax è una scuola, in cui i ragazzi sono allevati nella tecnica e nella tattica secondo dettami che si ispirano al calcio totale di Michels e tutti i successori del grande maestro. La Juve invece è la summa del calcio italiano, dove si miscelano rapidità di pensiero, classe cristallina, fantasia latina e cinismo nelle giuste dosi per poter vincere le partite che contano.

La partita di mercoledì sera sarà l’esempio perfetto delle due filosofie e tradizioni. Da una parte ci sarà un’Ajax giovane, sfrontato, costruito in gran parte in casa, capace di seguire ancora quei dettami di calcio senza ruoli e disposizioni fisse che fece la rivoluzione negli anni ’70. La Juve in questo momento è l’emblema della squadra costruita sulla forza difensiva, l’energia a centrocampo e i lampi di genio dei propri attaccanti. Ripercorrendo tutti i precedenti in Champions League, ecco la storia di una sfida lunga 46 anni.

Uno dei grandi campioni che hanno deciso Ajax-Juventus è Pavel Nedved, autore di un gol fantastico nella Champions League del 2004.

Da Rep a Nedved, tutti i protagonisti delle sfide fra Ajax e Juve in Champions League

1 - La finale di Belgrado risolta da Rep

Il primo confronto fra lancieri e bianconeri è subito storico. 30 maggio 1973, Belgrado, finale di Coppa dei Campioni da giocare dietro la cortina di ferro. L’Ajax è semplicemente la squadra migliore al mondo, vincitrice delle ultime due edizioni del torneo, oltre ad aver conquistato l’ultima Coppa Intercontinentale contro l’Indipendiente. La Juve invece è in una fase di passaggio tra i calciatori cardine degli anni ’60, come Salvadore, Altafini e Capello e quelli che la trascineranno poi fino agli anni ’80, come Bettega, Causio e Cuccureddu.

La sfida dura pochissimo. Vycpalek, allenatore bianconero, prima della partita evidenzia quanto è importante non prendere gol nella fase iniziale. Al 5’ un colpo di testa parabolico e fortunato di Rep si insacca alle spalle di Zoff. Quell’Ajax è così maturo che riesce a dominare il ritmo della partita, addormentandola, nonostante alcune sfuriate juventine che non portano a nulla. Quella Coppa così desiderata dai bianconeri viene messa nei panni sporchi dai calciatori dell’Ajax, che ormai c’avevano fatto il callo.

2 – Zoff ipnotizza i lancieri e dà le semifinali alla Juve

Passano cinque anni, ma sembra passata un’eternità. La Juve ha acquistato esperienza internazionale e i giovani hanno nuova consapevolezza, mentre l’Ajax è completamente diverso. Sono partiti tutti i grandi per monetizzare il loro immenso talento, con il solo Krol a ricordare i tempi d’oro. In Olanda la Juve fa una partita solo difensiva, ma prende gol da Van Dord a 4 minuti dal termine. Il pareggio per noi italiani è completamente impensabile. Rimessa laterale di Tardelli che lancia in porta Causio, senza che la difesa opponga resistenza.

Al ritorno l’Ajax gioca bene, ma Tardelli al 21’ segna con una delle sue classiche incursioni. Gli olandesi però non si sgretolano e pareggiano al 75’ con Tschen La Ling, uno dei ragazzi giovani su cui i lancieri volevano riaprire un ciclo. Si arriva ai rigori e Zoff è mostruoso, parando quelli di Geels e Van Dord, mentre lo stesso La Ling calcia fuori. La Juve passa in semifinale per affrontare un’esponente dell’altra grande scuola degli anni ’70, quella belga con il Brugge.

3 – Una splendida Juve nella notte di Roma

Passano ben 18 anni prima che le due squadre si riaffrontino, ma è ancora una volta una partita storica. 22 maggio 1996, Stadio Olimpico di Roma, finale di Champions League. Anche questa volta l’Ajax è la squadra del momento, vincitrice della Coppa l’anno precedente a Vienna contro il Milan e piena di calciatori al massimo delle loro potenzialità, come Blind, Davids, Litmanen. L’allenatore Van Gaal fa un calcio aggressivo e libero, erede del calcio totale di Michels, ma ancora più veloce e dinamico.

La Juventus invece ha costruito una squadra potente, efficiente e tosta come il suo condottiero, Gianluca Vialli, trasferitosi a Torino proprio per vincere la Champions League. Una finale che poteva sembrare molto più semplice per la Juve, che gioca comunque in Italia, diventa molto complessa, anche se a segnare per primo è Ravanelli, subito raggiunto da Litmanen. Vialli, come a Londra nella finale della Sampdoria contro il Barcellona sbaglia gol a raffica e tutti hanno paura di fare la stessa fine. Si arriva di nuovo ai rigori e gli errori di Davids e Silooy danno la seconda vittoria nel torneo europeo più prestigioso alla Juve.

4 – Una Juve strepitosa guidata dal mago Zidane

Nella stagione successiva le due squadre si riaffrontano ed è evidente una disparità inattesa. L’Ajax ha perso alcuni giocatori cardine, mentre la Juve, dopo la vittoria di Roma, ha consolidato la sua forza comprando campioni come Zidane e Vieri. Ad Amsterdam i bianconeri dominano letteralmente, vincono 1-2 grazie ai gol di Vieri e Amoruso, che sono solo le riserve di Boksic e Del Piero. Segna ancora Litmanen ma è evidente la differenza fra le due squadre.

Questa differenza esploderà completamente al ritorno, in cui la Juve vince 4-1. È una prova anche di saggezza tattica di Lippi, che fa giocare a memoria una squadra fortissima, ma anche una prova di genio di Zidane, il quale segna il solito fantastico gol che chiude l’incontro. Una Juve che sembra senza avversari in finale perderà maldestramente contro il Borussia Dortmund degli ex Reuter, Moeller, Kohler e Paulo Sousa.

5 – Il colpo impossibile di Nedved all’Amsterdam Arena

L’ultimo confronto in Champions League c’è stato nel girone iniziale della Champions League 2004-2005. La Juve è quella pre-Calciopoli di Capello, mentre l’Ajax è ancora una volta giovane, ma senza grandi prospetti. Ad Amsterdam, Nedved fa un gol fantastico, con un colpo di caviglia d’esterno destro impossibile solo da immaginare. Al ritorno serve solo la zampata di Zalayeta per chiudere il discorso.