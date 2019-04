Una fama sinistra di menagramo circonda il musicista canadese. Il Kun, ultimo di una serie di sportivi, ha postato una foto con lui e ieri sera ha sbagliato un rigore.

di Alberto Casella - 10/04/2019 15:24 | aggiornato 10/04/2019 17:28

Povero Drake, adesso gli tocca "pagare" anche per gli errori di Sergio Agüero. Al rapper canadese, che è anche attore oltre che produttore fra la altre cose, è stata infatti affibbiata ormai da anni una fama, sicuramente immeritata di menagramo e di persona che porta sfortuna, alla quale è sempre più difficile sottrarsi.

Tutto era cominciato circa sei anni fa nel mondo del basket, prima con Kentucky e poi in NBA con i Miami Heat. A questo punto non importa nemmeno che si sia persa memoria del presunto ruolo che avrebbe avuto Drake nelle debacle delle due squadre, rispettivamente con Wisconsin e con gli Spurs: la nomea ormai è quella.

Così quando nel 2015 Serena Williams, già sua fidanzata, perde la semifinale degli US Open contro la nostra Roberta Vinci, qualcuno lo nota sugli spalti e gli accolla anche quella sconfitta, tanto che, pare, i Colorado Wildcats arrivano a scrivergli una mail nella quale lo pregano cortesemente di non andare alle loro partite di football americano.

L'errore di Agüero dal dischetto? "Colpa" di Drake

Agüero "vittima" della maledizione di Drake

Ma Drake, per fortuna, pare non soffrirne troppo e continua imperterrito a frequentare il mondo dello sport, incurante delle credenze che lo circondano. Il fatto è che c'è sempre qualcuno che ricorda la sua "maledizione", che ultimamente pare essersi soffermata in particolare sul mondo del calcio. Tra i casi più recenti, quello di Aubameyang - scatto col rapper che regge la sua maglietta e "conseguente" sconfitta con l'Everton - e Jadon Sancho: stessa procedura e batosta contro il Bayern Monaco per 5-0.

Drake take a picture with Sancho, his next game Lost to Bayern



Drake take a picture with Aubameyang, his next game Lost to Everton



Drake take a picture with Aguaro, his next game Lost to Tottenham



Now I pray make Drake picture with whole Barcelona squad pic.twitter.com/qOzPhkyDJ1 — Certified Lee👑 (@SonyKuti) April 10, 2019

L'ultimo malocchio attribuito al povero Drake è fresco di imprimatur e riguarda la Champions League e per la precisione Sergio Agüero e il Manchester City. Nel match perso martedì sera dai Citizens contro il Tottenham, infatti, il Kun ha avuto a disposizione un calcio di rigore. L'ha tirato anche abbastanza bene, angolato al punto giusto, per carità, ma semplicemente Lloris è stato più bravo di lui e glielo ha parato. Peccato che i soliti bene informati abbiano scovato un selfie dello stesso Agüero con Drake e poco importa che risalisse a un mese fa: la colpa è andata subito al presunto menagramo, con grande scorno anche del portiere francese che ha visto così sminuita la sua impresa. E c'è chi ha già individuato la prossima "vittima".