Come sempre sorprese, colpi di scena, grandi ritorni, addii e debutti nella prima puntata dello show rosso dopo lo Showcase of the Immortals.

09/04/2019

Non sono trascorse nemmeno 24 dalla conclusione della 34esima edizione di WrestleMania, che la WWE si sposta di nuovo dal MetLife Stadium al Barclays Center per la prima puntata di Raw successiva allo Showcase of the Immortals.

Come ogni anno sarà uno show che si preannuncia ricco di sorprese, colpi di scena e celebrazioni per quanto accaduto nel corso dell’appuntamento dell’anno.

Preannunciata sul sito ufficiale della WWE infatti la festa di Seth Rollins, nuovo Universal Champion, che ha prima di conquistare la cintura ai danni di Brock Lesnar aveva promesso di essere un “fighting champ”. E allo stesso tempo ci sarà anche Becky Lynch, uscita da WrestleMania 35 con due cinture, sia quella di Raw che di SmackDown.

WWE Becky Lynch dopo il main event di WrestleMania 35

WWE News, highlights Raw after WrestleMania 35

E poi i nuovi campioni di coppia del roster rosso, Zack Ryder e Curt Hawkins, così come l’Intercontinental Champion Finn Balor, che ha completato un roster interamente rinnovato dal punto di vista dei campioni.

Possiamo dunque partire con il racconto della puntata di Raw after ‘Mania con WWE News e Highlights, come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.

Kofi Kingston sfida Seth Rollins in un “Winner take all”

Una notte dopo WrestleMania, i nuovi WWE e Universal Champion si sfidano per un Winner Take All Match con entrambi i loro titoli in palio.

The Revival vs Hawkins e Ryder (c)

Una notte dopo aver vinto i titoli a WrestleMania 35, Zack Ryder e Curt Hawkins devono difendere i loro titoli contro i Top Guys.

Lars Sullivan fa il suo debutto distruggendo Kurt Angle

Dopo essere stato sconfitto da The Lone Wolf a WrestleMania 35, l’Eroe Olimpico ha qualcosa da dire a Corbin. Poi arriva Lars Sullivan.

Bayley risponde all’Open Challenge di Alexa Bliss

Dopo aver sfidato The Boss ’N’ Hugh Connection in un match a Raw, Alexa Bliss fa il suo ritorno sul ring per sfidare Bayley.

Lacey Evans provoca Becky Lynch

Lacey Evans si è messa in prima fila per affrontare la nuova campionessa di SmackDown e Raw.

Una misteriosa creatura appare a Raw

Cosa è questa misteriosa creatura? E perché sta tossendo?

Roode e Gable mostrano la loro nuova versione

Una notte dopo il loro match titolato a WrestleMania 35, The One and Only e The Dutch Destroyer affrontano gli ex campioni di coppia di Raw.

Lashley affronta Dean Ambrose nel suo ultimo match

Il Lunatic Fringe è pronto per affrontare Bobby Lashly nel suo ultimo match in WWE, ma The All Mighty si assicura che l’incontro non inizi nemmeno.

Dana Brooke si congratula con Becky Lynch

Dopo che Becky Lynch è riuscita a diventare campionessa di entrambi i roster, Dana Brooke si sente pronta per la sua opportunità.

Mojo Rawley si domanda dove fosse ieri

Una notte dopo WrestleMania, Mojo Rawley ha trovato se stesso.

Il ritorno di Sami Zayn

Sami Zayn ritorna nel brand rosso e combatte subito Finn Balor per l’Intercontinental Championship. Al termine del match l’Underdog from Underground se la prende pesantemente con il WWE Universe.

Elias interrotto da… The Undertaker

Mentre si preoccupa di offendere John Cena, The Living Truth inavvertitamente menziona il Deadman, una notte dopo WrestleMania 35.

Seth Rollins (c) vs Kofi Kingston (c)

Seth Rollins e Kofi Kingston mettono i loro titoli in palio in un Winner Take All Match a Raw.

Seth Rollins e Kofi Kingston vs The Bar

I due nuovi campioni del mondo affrontano Sheamus e Cesaro dopo l’attacco subito nel Winner Take All Match.

The Shield dà l’addio a Dean Ambrose

Il nuovo Universal Champion e Roman Reigns salutano il fratello nello Shield, Dean Ambrose.