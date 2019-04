I due fuoriclasse si sfideranno per beneficenza in una partita 6vs6. Parte dell'incasso sarà devoluto all'Ospedale Bambino Gesù.

di Paolo Gaetano Franzino - 09/04/2019 10:27 | aggiornato 09/04/2019 14:32

La Notte dei Re, questo il nome dell'evento presentato nella giornata di ieri, in una conferenza stampa nella quale hanno parlato i due protagonisti della grande sfida. Francesco Totti contro Luis Figo, in una partita di calcio a 6 che si terrà il prossimo 2 giugno al Foro Italico di Roma. Per una sera, quindi, il Campo Centrale dello Stadio del Tennis si trasformerà in un campo da calcetto.

Sarà chiaramente un evento a sfondo benefico: parte dell'incasso andrà infatti all'Ospedale Bambino Gesù per la realizzazione dell'Istituto dei Trapianti e dei Tumori. Totti e Figo sono anche campioni di beneficenza, entrambi fanno parte della fondazione Laureus e hanno partecipato spesso a iniziative di questo genere.

Le due squadre si sfideranno nel 6vs6 ideato dall'International Football Development Association, disciplina nata appositamente per gli ex calciatori. Il fischio d'inizio è programmato per le ore 21 e ci saranno due tempi da 30'. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Francesco Totti ancora in campo per beneficenza

La Notte dei Re: Totti sfida Figo

Alla conferenza stampa di presentazione, i due ex fuoriclasse hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'evento. Per Francesco Totti sarà senza dubbio una serata emozionante:

Un qualcosa di nuovo e originale che ha come obiettivo quello di far divertire le persone. Mi auguro di fare il sold out perché questa partita nasce per sostenere l'Ospedale Bambino Gesù, e proprio per questo l'ho voluta fortemente: l'intenzione è quella di ripeterla anche nei prossimi anni.

Dello stesso avviso il portoghese:

Quando Francesco mi ha chiamato, non ho potuto far altro che accettare. Lo considero uno dei più forti di sempre, e disputare questa gara per una buona causa renderà la giornata veramente speciale. Chi ha la possibilità di creare con lo sport un aiuto ai bambini fa sempre bene a farlo.

Naturalmente, Totti e Figo non saranno le uniche star presenti alla partita. Sono diversi i campioni che i “10” di Roma e Real Madrid stanno provando a reclutare: da Candela, che ha già annunciato la sua partecipazione nella squadra dell'ex compagno, a Cassano; passando per Materazzi, Cannavaro, Pirlo, Casillas e Toldo. Questi i nomi pronunciati durante la conferenza, ai quali se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane. Ci saranno pure gli allenatori: “due che hanno vinto tanto”, per dirla con le parole di Totti e Figo.