Non riusciva nemmeno a poggiare la caviglia, la sua reazione non lascia benn sperare. Adesso non resta che aspettare l'esito degli accertamenti strumentali. Il timore è che possa esserci l'interessamento dei legamenti. La speranza è che si tratti solo di una brutta distorsione.

Il centrocampista dei Citizens ha spazzato in pallone e poi ha affondato l'intervento sulla caviglia sinistra di Harry Kane che si è vistosamente piegata in maniera innaturale. Il manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, si è infuriato con Delph mentre l'attaccante veniva portato negli spogliatoi con l'aiuto dei medici.

Il Tottenham rischia di perdere Harry Kane per diverso tempo. L'attaccante inglese, al 58' del match contro il Manchester City valido per l'andata dei quarti di Champions League, è stato costretto a uscire anticipatamente dal campo dopo un bruttissimo scontro con Delph.

