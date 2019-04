Lo stato del Golfo Persico punta la società giallorossa, oggi in difficoltà per la questione stadio. Pallotta smentisce, ma ci sono riscontri.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 09/04/2019 12:10 | aggiornato 09/04/2019 12:18

Il Qatar ha intenzione di investire in maniera massiccia nel calcio italiano. Questo almeno è quello che è trapelato negli ultimi giorni sulle pagine dei maggiori quotidiani locali che trattano, approfondendo, il tema legato all'economia applicata allo sport più seguito del mondo. Secondo Milano Finanza, il piccolo paese del Golfo Persico che si appresta ad ospitare la Coppa del Mondo nel 2022 avrebbe fatto sensibili passi avanti verso il nostro mercato, mettendo nel mirino sia la Roma che il Milan.

Se in chiave rossonera si parla solo di ipotesi, congetture legate più ai rapporti che la dirigenza ha interesse di stringere e coltivare in Medio Oriente, in casa giallorossa la situazione sembra essere decisamente più particolare: al centro di tutto c'è infatti la questione legata all stadio, un vero gap da colmare per la società capitolina, soprattutto in previsione della tanto agognata crescita futura. La fase di stallo riguardo alla costruzione del nuovo impianto, che dovrebbe sorgere a Tor di Valle, ha indispettito e non poco James Pallotta, che proprio in virtù di queste difficoltà potrebbe decidere di lasciare spazio a qualcun altro.

In tal senso, sembra che un fondo di investimento arabo abbia messo gli occhi da tempo proprio sulla Roma, considerata una realtà molto importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche strategico, all'interno della quale sarebbe molto produttivo portare avanti il processo di espansione già intrapreso con l'acquisizione del PSG. L'arrivo a nella Capitale però non sarebbe visto di buon occhio dal Vaticano, che già ai tempi della sponsorizzazione targata Qatar Airways aveva storto in naso riguardo l'entrata nel nostro mercato di un colosso come quello dell'emirato.

La presentazione dell'ultimo meeting della Qatar Airways: la compagnia aerea dell'emirato è di recente diventata sponsor della Roma

Roma, futuro qatariota? Pallotta smentisce, ma ci sono riscontri

In ogni caso pare che l'interesse del fondo di Doha per la società giallorossa sia concreto e reale, nonostante le smentite di rito arrivate da Boston, dove James Pallotta ha archiviato questa indiscrezione direttamente nella categoria delle fake news. Il presidente della Roma sarebbe infastidito dalle continue voci che dipingerebbero la sua azienda come una realtà in difficoltà e, una volta per tutte, ha voluto mettere a tacere anche l'ipotesi che in società possano entrare dei soci di minoranza.

Secondo le news raccolte dal Corriere dello Sport però ci sarebbe già stato un incontro esplorativo tra intermediari, un colloquio informale all'interno del quale si è parlato proprio dell'attuale situazione del club, a oggi frenato dalla burocrazia romana che non permette, per vari motivi, a Pallotta di avanzare nel suo progetto di crescita. Il momento è delicato, anche per ciò che sta succedendo in campo, dove la Roma ha l'obbligo di entrare nelle prime quattro per centrare la qualificazione alla Champions League, un obiettivo fondamentale da perseguire se si vuole pensare in grande.

Negli uffici romani si mormora addirittura che un'offerta sia già stata respinta ma, appunto, si tratta solo di voci. La realtà ci dice che, grazie proprio alla sponsorizzazione di cui sopra, gli emiri del Qatar fanno sul serio e proveranno con insistenza ad approdare in Italia. L'idea di avere in casa una sorta di PSG 2.0 potrebbe anche essere stuzzicante, perché arricchirebbe qualitativamente una Serie A che in questo momento ha un folle bisogno di essere rifondata.

Negli ultimi anni la potenza del Qatar è stata confermata dagli ottimi risultati economici ottenuti proprio dal club francese, cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista dei ricavi a tal punto - considerazioni legali e morali a parte - da potersi permettere alcuni pezzi da novanta come Neymar, Edinson Cavani e Kylian Mbappé. Inoltre, la nazionale ha raccolto i frutti di un lavoro decennale targato Aspire Academy andando poi a vincere l'ultima Coppa d'Asia, quella che introdurrà la prossima partecipazione alla Copa America e il Mondiale del 2022, il limite massimo per presentare un progetto sportivo competitivo. La rivoluzione d'Oriente è già iniziata: non ci resta che aspettarla anche a casa nostra.