Le parole del difensore bianconero alla vigilia di Ajax-Juventus: l'ex Empoli è all'esordio in una partita a eliminazione diretta di Champions League.

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 19:42 | aggiornato 09/04/2019 23:47

Avrà un compito difficilissimo, Daniele Rugani. Dovrà rimpiazzare il capitano Giorgio Chiellini, che si è fatto male al polpaccio in allenamento e non è stato neanche inserito da Allegri nell'elenco dei convocati per Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champons League.

L'ex Empoli è alla prima da titolare in una partita a eliminazione diretta di Champions League. Ma non ha paura e lo dice chiaramente a Sky Sport:

Sarà una grande occasione per me, cercherò di non far rimpiagere Chiellini in una partita difficile. Voglio dimostrare di meritarmi queste sfide e mettere in mostra le mie qualità. Io lavoro tutti i giorni per partite del genere, mi sento pronto. Sto vivendo questa attesa con grande entusiasmo, voglio vivere questi momenti. Per vincere bisognerà fare una partita da Juventus

Rugani ha proseguito:

Contro il Real Madrid si è visto un Ajax impressionante. Hanno fatto spavento per velocità e aggressività. Dobbiamo essere solidi e attenti alle traiettorie di passaggio. Dovremo sicuramente fare tesoro della lezione di Madrid

Su de Ligt:

Lo conosco bene, l'ho anche affrontato in nazionale. De Ligt è uno dei tanti giovani di qualità sfornati dall'Ajax

Sul suo futuro e su Cristiano Ronaldo: