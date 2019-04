Il fuoriclasse portoghese ha recuperato per la sfida con i Lancieri e può partire titolare.

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 10:10 | aggiornato 09/04/2019 10:51

Pronto e tirato a lucido per la grande notte di Champions League. Cristiano Ronaldo lo aveva detto dopo Portogallo-Serbia, match in cui si era fermato per una lesione di lieve entità al flessore della coscia destra: "Tra due settimane torno in campo". Il numero 7 della Juventus è stato di parola.

Ha saltato le partite contro Genoa, Empoli, Cagliari e Milan, gare in cui i suoi compagni hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta. Nella sua testa c'era solamente la partita del 10 aprile all'Amsterdam ArenA, valida per l'andata dei quarti di Champions. Ha corso e lavorato solo per questo appuntamento.

Come riporta Tuttosport, il portoghese ha smaltito l'infortunio in 15 giorni ed è pronto a scendere in campo dal 1'. Per un Cristiano Ronalo recuperato, ci sono però altri giocatori che difficilmente Allegri potrà schierare. Parliamo di Emre Can, reduce da un problema alla caviglia rimediato contro il Milan, e Giorgio Chiellini, alle prese con un infortunio al polpaccio emerso nell'ultimo allenamento.

Indisponibili sicuri Caceres, Cuadrado e Barzagli, mentre ci sarà Khedira che è tornato dopo l'intervento al cuore. La Juve dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny in porta, Cancelo, Bonucci, Rugani e Spinazzola in difesa. A centrocampo Khedira, Pjanic e Matuidi, davanti Bernardeschi, Mandzukic e Ronaldo.