di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 12:32 | aggiornato 09/04/2019 12:37

Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista del finale di stagione che vedrà la sua Inter impegnata nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Marcelo Brozovic si è fatto male nel match contro l'Atalanta terminato 0-0. Si è accasciato nel corso del primo tempo e ha chiesto il cambio.

Oggi il croato, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra. Sarà rivalutato la settimana prossima, ma di sicuerà salterà la partita col Frosinone e con ogni probabilità anche quella contro la Roma.

Proverà a tornare il 27 aprile per il big match contro la Juve in programma a San Siro. Una tegola pesantissima per Spalletti, che deve rinunciare al cervello della sua squadra. Ora c'è la curiosità di scoprire chi proverà a rimpiazzare Brozovic. I candidati sono Borja Valero, Nainggolan e Joao Mario.