Zhang e Marotta hanno già fatto un sondaggio per l’ex ct, che però spara alto e attende. I contatti comunque sono avviati, anche se con l’accesso in Champions potrebbe rimanere Spalletti.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 09/04/2019 12:10 | aggiornato 09/04/2019 12:14

Antonio Conte e l’Inter, il primo approccio c'è già stato. I nerazzurri si sono mossi in vista della prossima stagione: vogliono l'ex ct dell’Italia sulla panchina occupata oggi (e per i prossimi due anni come da contratto) da Luciano Spalletti. I piani sono solo nelle teste di patron Steven Zhang e dell’ad Beppe Marotta. Il futuro della squadra dipenderà molto dall’accesso in Champions League.

Conte piace, ma ha risposto alle attenzioni nerazzurre con una richiesta niente male: 10 milioni di euro a stagione. Un contratto da top manager, lo stesso (sterlina più, sterlina meno), che aveva firmato nella primavera del 2017 con il Chelsea dopo aver trionfato in Premier League.

Conte all’Inter diventerebbe l’allenatore più pagato in Serie A. Ma è presto per dirlo, Spalletti è lì e non ha nessuna intenzione di mollare, soprattutto se volasse in Champions con il terzo posto in campionato nonostante il caso Icardi, che sempre tiene banco. Sette partite alla fine, sette partite per delineare il futuro.

Inter, sondaggio per Conte: l'ex ct chiede 10 milioni

Inter, primo sondaggio con Conte: il prezzo è salato

Dieci milioni di euro all’anno, non un euro di meno. È questa la richiesta di Antonio Conte per sedersi sulla panchina dell’Inter. L’ex Chelsea è libero dalla scorsa estate, anche se in ballo con il club di Londra c’è un contenzioso da 23 milioni di euro. Il manager, dopo l’esonero, ha intavolato una causa per i soldi che gli spettano per contratto e danni di immagine. Una battaglia legale che andrà avanti ancora per un po’, ma che ovviamente gli permette di iniziare una nuova avventura come allenatore.

Conte si era candidato per il Manchester United, i Red Devils però hanno dato piena fiducia a Solskjaer. Il sondaggio dell’Inter gli fa piacere, anche se non ha nessuna fretta di decidere. Nemmeno Marotta ha così tanta fretta di aprire già un nuovo ciclo. Spalletti può rimanere in caso di qualificazione in Champions League. E soprattutto, un addio anticipato del tecnico toscano costerebbe all’Inter circa 25 milioni di euro lordi (considerando anche il suo staff).

Inter, si studia l'arrivo di Conte. Ma Spalletti per ora resiste

Marotta in prima linea

Marotta e Conte, il rapporto è rimasto speciale dopo il triennio alla Juventus. Nonostante la separazione burrascosa del 2014. Erano vicini di casa, insieme hanno rinnovato e gettato le basi per la super squadra che vediamo ora. C’è stima, c'è amicizia, si conoscono alla perfezione. Sintonia anche sulle eventuali scelte tecniche da fare sul calciomercato.

Conte per ora attende. Ci sono in ballo ancora le ipotesi Milan e un ritorno alla Juventus. Ma sono ipotesi, fantamercato. In casa rossonera Leonardo e Maldini hanno fiducia in Gattuso. A Torino, invece, un Allegri che sembrava al passo d’addio un mese fa ora è più saldo che mai sulla panchina bianconera.