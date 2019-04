Guida alla Johan Crujiff ArenA di Amsterdam: come arrivare, dove alloggiare, tutte le info utili e 5 cose da vedere in città prima della partita

di Antonio Cunazza - 09/04/2019 15:14 | aggiornato 09/04/2019 15:21

Inaugurata nel 1996, la Johan Cruijff Arena non è soltanto lo stadio di Amsterdam, ma dell'Olanda intera. Impianto nazionale, con una capienza di 53mila posti, è la casa dell'Ajax e, sebbene abbia una storia piuttosto recente, ha tutte le qualità e l'importanza per essere inserito fra gli stadi più celebri e migliori d'Europa.

Costruito per sostituire il vecchio Stadion de Meer, che fin dal 1934 ospitava le partite dei "lancieri" (soprannome dell'Ajax), l'ArenA della capitale olandese è intitolata a Johan Cruijff dall'inizio della stagione 2018/2019. La memoria del calciatore più forte della storia oranje rivive in questo stadio e nell'identità del club con cui Cruijff vinse 8 campionati, 3 Coppe dei Campioni (consecutive) e 1 Coppa Intercontinentale da giocatore, oltre a ripetersi in Coppa d'Olanda e aggiungere la Coppa delle Coppe da allenatore.

La decisione di intitolare lo stadio a Johan Cruijff è stata ufficializzata il 5 aprile 2018

La Johan Cruijff Arena è anche uno degli stadi più all'avanguardia in Europa e, insieme allo Stade de France, ha tracciato la nuova strada stilistica degli impianti sportivi contemporanei nel post-1990. Qui si può assistere a molti concerti musicali, durante l'anno, oltre a diversi eventi organizzati nei saloni predisposti all'interno dell’impianto. Le partite dell'Ajax e il tour guidato, infine, sono il fiore all'occhiello dello stadio per ogni tifoso.

Lo stadio visto dall'esterno

Dove si trova la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam

Lo stadio si trova in un'area a sud-est di Amsterdam, a circa 10 km dal centro città. Si tratta di una zona di nuova edilizia, dedicata sia ad aziende e uffici ma anche a appartamenti residenziali per la classe media. In particolare, il quartiere Bijlmermeer ha un passato fortemente multietnico e solo di recente si è rinnovato intrecciandosi con una fascia di popolazione medio-alta.

La Johan Cruijff ArenA venne costruita qui nel 1996, dopo tre anni di lavori, e fu il primo stadio in Europa a dotarsi di una copertura retrattile (che si chiude e si apre in 20 minuti). L'inaugurazione avvenne il 14 agosto 1996 con un'amichevole fra Ajax e Milan, vinta dai rossoneri 3-0. Il primo gol nel nuovo stadio fu segnato da Dejan Savicevic.

La Johan Cruijff ArenA è anche uno degli stadi più ecologici d'Europa. Dall'estate 2018 è attivo un sistema di stoccaggio di energia elettrica all'interno dell'impianto, il più grande del nostro continente, che riesce a immagazzinare quasi 3 Megawatt/h grazie al riuso di batterie d'automobile e coprire tutti i consumi energetici dell'impianto, oltre a distribuire energia per la zona della città circostante. Senza dimenticare i 4.200 pannelli solari posizionati sul tetto dello stadio.

Amsterdam Arena: il primo stadio europeo a dotarsi di tetto retrattile

Come arrivare

La Johan Cruijff ArenA è raggiungibile con diversi mezzi pubblici o in auto:

in treno : scendere alla stazione Amsterdam Bijlmer ArenA, che dista 5 minuti a piedi dallo stadio

: scendere alla stazione Amsterdam Bijlmer ArenA, che dista 5 minuti a piedi dallo stadio in metropolitana : sempre la stazione Bijlmer ArenA è il punto d'arrivo con la linea 54 (gialla) che arriva dal centro città e parte dalla stazione ferroviaria Centraal. Qui arriva anche la linea 50 (verde), che però passa dalla periferia ovest di Amsterdam

: sempre la stazione Bijlmer ArenA è il punto d'arrivo con la linea 54 (gialla) che arriva dal centro città e parte dalla stazione ferroviaria Centraal. Qui arriva anche la linea 50 (verde), che però passa dalla periferia ovest di Amsterdam in autobus : sono molte le linee di bus che arrivano allo stadio, e tutte fermano a Bijlmer ArenA. In occasione dei concerti, un servizio navetta speciale viene organizzato appositamentein auto: non è difficile arrivare in auto allo stadio e ci sono molte aree di parcheggio attorno all'impianto, soprattutto in settimana. Il parcheggio costa 1€ ogni 25 minuti. L'area P1 è dedicata ai disabili

: sono molte le linee di bus che arrivano allo stadio, e tutte fermano a Bijlmer ArenA. In occasione dei concerti, un servizio navetta speciale viene organizzato appositamentein auto: non è difficile arrivare in auto allo stadio e ci sono molte aree di parcheggio attorno all'impianto, soprattutto in settimana. Il parcheggio costa 1€ ogni 25 minuti. L'area P1 è dedicata ai disabili in bicicletta: non poteva mancare la bici, mezzo preferito dagli olandesi. Il percorso dal centro è piuttosto lineare e ci sono rastrelliere e parcheggi dedicati che possono ospitare fino a 3mila biciclette, di fronte all'ingresso E dello stadio.

L'impianto è facilmente raggiungibile dal centro della città

La mappa e i settori dello stadio

La Johan Cruijff ArenA ha una capienza di quasi 54mila posti ed è strutturata su due anelli continui attorno al campo. Il settore ospiti è nelle sezioni 416 e 417, all'angolo fra la curva nord e la tribuna est, con ingresso K nella parte nord dell'impianto.

Johan Cruijff ArenA La mappa della Johan Cruijff ArenA

Dove comprare i biglietti

I biglietti per le partite dell'Ajax sono acquistabili online, tramite il sito web ufficiale del club e previa registrazione gratuita. Di solito è possibile trovare biglietti disponibili anche a ridosso delle partite, e acquistarli direttamente al botteghino nel giorno di gara.

I prezzi variano da circa 25 € per un posto in una delle due curve, fino a 50 € per i posti in tribuna. Solitamente, per le partite contro Feyenoord e PSV, ci sono prezzi più alti vista l'importanza dell'avversario.

Il tour guidato e il Museo

La visita guidata della Johan Cruijff ArenA permette a tifosi e appassionati di scoprire curiosità e dettagli dello stadio. La durata è di 75 minuti e i visitatori possono raggiungere gli angoli più privati, dagli spogliatoi alla sala stampa, fino a sedersi nelle prime file della tribuna ed entrare in campo dal tunnel che percorrono i calciatori.

Il tour parte ogni mezz'ora, dalle ore 10 alle ore 16.30. L'ultima tappa del tour guidato è l'Ajax Gallery of Fame, l'esposizione di trofei e cimeli della storia del club in un affascinante sala con giochi di luce, foto e video che raccontano la storia dell'Ajax.

Allo stadio si trova anche il negozio ufficiale dell'Ajax. Copre una superficie di 640 metri quadri e l'ingresso è in corrispondenza dell'entrata principale dell'impianto. Orario continuato tutti i giorni, domeniche comprese nel periodo estivo (dal 1 maggio al 31 agosto).

Panoramica interna della Johan Cruijff ArenA

Dove alloggiare

Amsterdam è una celebre meta turistica, e in centro città l'offerta alberghiera è molto ricca, per ogni gusto o disponibilità economica. Nonostante ciò, nei pressi dello stadio ci sono alcuni hotel che possono essere una buona opzione per chi prevede di andare solo allo stadio e restare non più di un paio di notti. Sul sito web ufficiale della Johan Cruijff Arena è disponibile un elenco degli alberghi in zona-stadio, con tariffe che variano da 39 a 95 e a notte.

5 cose da vedere ad Amsterdam in una giornata

La facilità di spostarsi in centro ad Amsterdam, è una delle caratteristiche migliori per chi vuole visitare la città anche in giornata. La City Card valida 24 ore è un'ottima scelta e comprende l'accesso libero ai trasporti e l'ingresso gratis o con forti sconti ad attrazioni, musei e ristoranti.

Se la visita dello stadio vi impegna la mattinata, da pranzo in poi ci sono moltissimi luoghi da visitare, partendo dal Museumplein, la grande piazza verde di Amsterdam coronata dai celebri musei come quello dedicato a Van Gogh e il Rijksmuseum.

Prima di una partita, non si può rinunciare a un piccolo tour della città

Vondelpark, il grande parco cittadino di 45 ettari e progettato nel 1864, è un'altra tappa perfetta a cui potreste far seguire la visita del Bloemenmarkt, il mercato galleggiante dei fiori lungo il canale Singel. Immancabile, poi, il tour verso Piazza Dam, caotico fulcro cittadino circondato dal Palazzo Reale, dalla Nuova Cattedrale e dal Nationaal Monument, obelisco alto 22 metri in onore dei caduti della II Guerra Mondiale.