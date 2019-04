Nella terza tappa SBK 2019 in Spagna, la Yamaha R6 Supersport di Hector è sparita e nessuno ne ha trovato traccia. Per il valenciano è l'ennesimo problema, il pilota è ai ferri corti con il team Toth ed accusa la squadra di non averlo nemmeno pagato.

Caos e misteri ad Aragon SBK. Come un fulmine a ciel sereno, è esploso un piccolo caso. Piccolo, che sta diventando grosso: la moto di Hector Barbera non si trovava più, dove era finita? La R 6 del team Toth avrebbe dovuto essere pronta per scendere in pista. Di pronto, invece, non c'era nulla. Il pilota di Valencia ha dovuto saltare la gara della Supersport, mentre si muoveva l'attenzione degli addetti ai lavori, più che incuriositi dal fattaccio.

Tra illazioni ed ipotesi disparate, arriva al Motorland la Guardia Civil. In pratica, la polizia militare spagnola. Da un "semplice" e teorico furto si passa subito ad un giallo. La moto blu di Barbera non c'era più, il pilota inizia a litigare con la squadra ungherese iscritta al campionato. Tra accuse e frasi altisonanti, si materializza l'ennesimo incubo per Hector. Nei suoi anni di carriera Barbera è stato protagonista di episodi oltre il limite. Più volte ha sbagliato, altrettante è stato punito. Sembra che non gliene vada dritta una.

Ad Aragon, però, Hector non aveva colpe apparenti. Se la moto è stata effettivamente rubata, lui non ne aveva responsabilità. Salvo indagini - attualmente in corso - più approfondite, Barbera ha solo pagato pegno. I conti del team Toth sono in negativo, perlomeno parlando di stipendi (non) versati a pilota e relativo staff. Lo spagnolo non è si fatto problemi, denunciando la cosa ai quattro venti. Il manager della squadra punta invece il dito sul corridore. Che non ha corso e che non correrà più. Quantomeno, non lo farà con Toth in questa stagione SBK 2019.

Tra Barbera ed il team Toth Yamaha è finita male la stagione SBK 2019

Aragon SBK nel mistero, la moto di Barbera non si trova più

Non è semplice far sparire una moto. O meglio, sarebbe anche facile riuscirci, ma in determinati contesti. La Yamaha R6 del team Toth si è smaterializzata improvvisamente, prima dell'inizio del warm up dedicato alla lasse Supersrport 600. Il pilota titolare della R6 del mistero è Hector Barbera, corridore con un buon passato agonistico nel Motomondiale, autore di vittorie, podi e giri veloci con la 250, veloce in MotoGP, abile nella Moto2. Per lui, trentadueenne di Valencia, è l'ennesimo problema in una carriera costellata di misfatti.

Infatti - passateci il gioco di parole - Hector quel warm up della domenica mattina di Aragon non ha potuto disputarlo. La corsa del pomeriggio era a poche ore dal via, ma Barbera era sprovvisto dell'elemento fondamentale in una competizione a due ruote: la moto stessa. Dopo imprecazioni, urla e ricerche, nulla da fare. Nel paddock del Motorland la Yamaha numero 80 proprio non saltava fuori. Furto di una banda di ladri? Possibile, ma non semplice: il circuito è - solitamente - sorvegliato da addetti e guardie, inoltre, nessun mezzo da corsa può uscire dall'area protetta sprovvisto di autorizzazione.

Inoltre, mettiamoci un attimo nei panni dei ladri: tra tutte le moto belle, sofisticate, esclusive e costose presenti, perché portare via proprio la R6 del team Toth? La Yamaha Supersport è molto vicina ad un prodotto acquistabile in negozio, elaborazione - standard - a parte. Potremmo capire che una Panigale V4 R ufficiale del mattatore Bautista possa ingolosire più di un disonesto, ma una moto quasi stradale, no.

Hector e Toth, accuse e controaccuse

Barbera, quindi, inizia la propria campagna di comunicazione. Non potendo fare ciò che voleva - correre - lo spagnolo va, in primis, su tutte le furie. Poi si calma un attimo, ed attacca la squadra ungherese. Secondo Hector, il team Toth non pagava stipendi da mesi ed evava problemi finanziari. Volendo fare chiarezza, il pilota rimarca come, da inizio anno, i problemi abbiamo preso largo nella struttura gestita da Imre, ex pilota del mondiale 125

Gli accordi non sono stati rispettati, non ci sono i soldi per correre. Il team Toth ha problemi economici sin dall'inizio della stagione e questo è il risultato finale. Adesso io sono costretto a rinunciare alla Supersport 600, sto vivendo un incubo. Se non salta fuori qualcosa a sorpresa, io sono ufficialmente a piedi

Ovviamente, Toth non è rimasto a bocca chiusa. Il manager ungherese, dopo aver letto ed ascoltato le dichiarazioni di Barbera, è passato al controattacco. A torto a ragione, non lo sappiamo ancora: abbiamo visto molte cause finire in tribunale, non ci stupiremmo se tra Imre ed Hector dovesse ripetersi l'ennesimo scandalo legato al mondo delle corse

Non è vero che non ho pagato il pilota ed il personale della squadra, questa è una storia inventata. A Barbera non piaceva la nostra R6, diceva che faceva schifo. Lui diceva che la Yamaha del team Toth era una moto di merda, quindi, non si è presentato nel paddock domenica mattina. Noi non abbiamo problemi di soldi e continueremo il mondiale

A chi dare ragione? Tra due ex è meglio non mettersi in mezzo, anche perché entrambe le parti vogliono avere ragione, a tutti i costi. Salta fuori, però, un'altra testimonianza. A fornirla è un membro del team Toth, per la precisione il telemetrista della moto di Barbera. Sentite, anzi, leggete cosa ha dichiarato dopo il fattaccio di Aragon Orion Vidal, che lavora con Hector nell'ambito della SBK iridata

A dire la verità, io non sono stato ancora pagato. Neppure gli altri ragazzi della squadra hanno ricevuto un singolo euro. Il progetto era interessante, ma da subito mancavano i mezzi e la situazione giusta per poter fare bene. Abbiamo chiesto più volte aiuti dalle altre squadre, è stato difficile. Ricordo che anche nel 2009 il team Toth ebbe problemi di soldi e Mattia Pasini ne fece le spese

Hector Barbera, talento in sella, nell'occhio del ciclone a moto spenta

Oltre ad essere sempre stato molto veloce nella guida di una moto, Barbera si è contraddistinto con episodi quantomeno discutibili. E punibili. Il polso destro di Hector ha dimostrato una certa velocità nel girare la manopola del gas, ma il gomito è stato ancora più lesto e capace: colto in stato d'ebbrezza nella sua città, Valencia, nel 2007 lo spagnolo fu fermato e poi condannato per guida pericolosa e "salto" dei semafori rossi. Patente sospesa per dieci mesi.

Non soddisfatto, Barbera si ripete. Sette anni più tardi viene beccato alla guida con zero punti disponibili dalla sua patente. La multa salata non lo ha fermato, perché nel 2018 si fa beccare nuovamente ubriaco al volante. Risultato: inserimento in un contesto di lavoro comunitario ed un anno senza patente. Non solo: appiedamento dal team Pons Moto2. La vicenda peggiore, però, è legata alla vita personale del pilota. Un furibondo litigio con la compagna gli causa l'ennesima visita al cospetto di un giudice, che lo punisce con sei mesi di lavoro sociale. I lividi sul viso di Barbera, tuttavia, hanno dimostrato che, oltre a darle, lo spagnolo le ha pure prese.