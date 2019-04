Giudice Sportivo, niente prova TV per Mandzukic: "Gesto non violento"

"Il gesto - recita il comunicato ufficiale - non assume con certezza i connotati della condotta violenta" e quindi non è stato preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante croato. Di seguito tutti gli altri squalificati di giornata.

L'attesa era tutta per l'eventuale squalifica di Mario Mandzukic, per cui la Procura federale aveva chiesto la prova TV per il calcetto rifilato a Romagnoli a palla lontana durante Juventus-Milan.

L'attaccante croato non è stato squalificato perché "il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta".

