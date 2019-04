després del Girona-Espanyol van aparèixer aquests adhesius al sector ocupat pels aficionats rivals a l'estadi de Motilivi (foto via @Periquitocat ) Octubre de 2017 esclatà la polèmica arran ús per part ultres de la Lazio de la imatge d'Anna Frank lluint la samarreta de la Roma... pic.twitter.com/c8F7V3WMjL

Un episodio che macchia in parte la vittoria per 2-1 dei catalani (reti di Darder e autogol di Bono, nel mezzo il gol di Stuani) e ricorda quanto successo a Roma nell'ottobre 2017, quando nella Curva Sud dello Stadio Olimpico comparvero degli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma.

A riportare la notizia è AS, che spiega come il gesto sarebbe stato opera di cani sciolti. Sì, perché la tifoseria organizzata dell'Espanyol ha già preso pubblicamente le distanze da questa vicenda.

Adesivi di Anna Frank con la maglia del Barcellona. Ad attaccarli all'interno del settore ospiti dello stadio Montilivi, casa del Girona, sono stati alcuni tifosi dell'Espanyol che sabato scorso hanno seguito la loro squadra in trasferta in occasione della 31esima giornata di Liga.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK