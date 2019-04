Formula 1, Mercedes chiama Verstappen? Papà Jos spiega la verità

Il padre di Max fa chiarezza dopo le recenti rivelazioni di Marko sulle chiamate di Wolff al giovane pilota olandese per fagli lasciare la Red Bull.

di Matteo Bellan - 09/04/2019 19:23 | aggiornato 09/04/2019 19:28

Max Verstappen è senza dubbio uno dei migliori talenti della Formula 1, un predestinato. Sicuramente in futuro avrà modo di giocarsi e vincere titoli, se sarà nelle condizioni tecniche per farlo. Il talento è importantissimo, ma è sempre fondamentale disporre anche di una monoposto competitiva. Difficile fare i miracoli con mezzi non sufficientemente veloci.

Eppure il 21enne figlio d'arte non ha mai messo in dubbio la propria permanenza in Red Bull, nonostante una macchina che in questi anni non gli permesso di lottare per il titolo di Formula 1. Verstappen ha deciso di sposare il progetto della scuderia di Milton Keynes, non esitando nell'ottobre 2017 a rinnovare il proprio contratto fino al 2020. Il team anglo-austriaco punta molto su di lui per tornare al successo e il nuovo sodalizio con Honda per la fornitura dei motori rientra nel piano dei vertici dirigenziali.

Ma è ancora presto per dire se già in questo 2019 la Red Bull potrà essere veramente protagonista. Sono passati solamente due gran premi. In Australia la monoposto si è dimostrata inferiore alla Mercedes e in Bahrain anche alla Ferrari. Vedremo in Cina in questo weekend. Certamente è difficile pensare la scuderia di Milton Keynes possa vincere al primo anno con la power unit Honda, che fino all'anno scorso non era certamente tra le migliori. Ci sono stati dei progressi da parte della casa di Tokio, ma è pensabile che l'anno della verità sarà il 2020.

Jos Verstappen nega chiamate di Toto Wolff al figlio Max

Il 2020 sarà l'ultimo anno di contratto di Verstappen con la Red Bull e il pilota sarà chiamato a valutare se rimanere nello stesso team oppure cambiare aria. La sua ambizione è quella di diventare campione del mondo di Formula 1, pertanto farà ragionamenti in funzione di quello che è il suo obiettivo. Ad un pilota come lui le opzioni non mancheranno. Una di queste potrebbe essere la Mercedes, che già quest'anno dovrà decidere se confermare Valtteri Bottas e che nel 2020 avrà in scadenza Lewis Hamilton. Secondo Helmut Marko, le manovre del direttore esecutivo Toto Wolff, sono già iniziate.

Wolff chiama ripetutamente lui e suo padre - ha spiegato il consulente della Red Bull ad Auto Bild - e lo fa da mesi. Comunque sono rilassato. La clausola nel contratto di Max dovrebbe essere sicura, e lui sta bene con noi. Se gli forniamo materiale per poter vincere il titolo, non dovremo preoccuparci.

Marko rivela che Wolff da tempo contatta sia il pilota che il padre per convincerli ad un trasferimento in Mercedes. Nel contratto del celebre figlio d'arte ci sarebbe anche una "clausola prestazioni" che gli permetterebbe di svincolarsi al termine della stagione in caso di risultati non soddisfacenti da parte del suo attuale team. La stessa clausola che consentì a Sebastian Vettel di liberarsi in anticipo proprio dalla Red Bull per andare in Ferrari. Ma intanto Jos Verstappen, papà di Max, ci ha tenuto a smentire quanto affermato da Marko.

Toto non chiama mai Max - ha spiegato a De Telegraaf -. Non penso nemmeno che abbia il suo numero. Io occasionalmente ci parlo, ma questo ha senso. Siamo molto soddisfatti della Red Bull e della collaborazione con Honda. Stiamo lavorando insieme per realizzare un sogno.

Vedremo se il 21enne pilota olandese riuscirà a lottare per il titolo di Formula 1 con la scuderia di Milton Keynes. Adesso è assolutamente presto per fare previsioni e dire con certezza cosa avverrà in futuro. Il campionato 2019 è appena cominciato e un'idea più chiara ce la faremo verso metà stagione. La cosa sicura è che Mercedes continuerà a monitorare Verstappen nell'ottica di ingaggiarlo eventualmente nel 2021, se non potrà farlo prima.