Il tecnico emiliano lascia dopo la sconfitta contro il Frosinone: alla base della sua scelta il duro comunicato del club, visto come un attacco alla sua professionalità.

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 13:11 | aggiornato 09/04/2019 13:56

Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. L'allenatore classe 1965 ha deciso di dare le dimissioni due giorni dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone. La Viola non vince in campionato dal 17 febbraio, giorno in cui vinse 4-1 in casa della SPAL. Poi sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte. I toscani occupano la decima posizione in classifica a quota 39 punti.

Un bottino magrissimo che aveva portato la società a pubblicare due comunicati. Nel primo si annunciava un vertice societario, nel secondo si definiva la situazione inaccettabile e si chiedeva "al tecnico Pioli di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato".

Ma Pioli ha deciso di lasciare la Viola perché a suo parere - riporta Sky Sport - non ci sarebbero più le condizioni per andare avanti e non avrebbe inoltre digerito il comunicato della società (in particolare il passaggio che lo riguarda è stato ritenuto un attacco alla sua professionalità).

L'ex allenatore della Lazio non guiderà quindi la squadra il prossimo 25 aprile in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta (3-3 all'andata). La squadra verrà momentaneamente affidata a Bigica, allenatore della Primavera.