Dopo le dimissioni del tecnico emiliano, il club ha affidato l'interim all'allenatore della Primavera. Ma intanto impazza il toto-allenatore per la prossima stagione.

di Alberto Casella - 09/04/2019 15:21 | aggiornato 09/04/2019 15:27

Quel richiamo a "gestire il momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del campionato", contenuto in un comunicato della Fiorentina, a Stefano Pioli proprio non è andato giù.

L'allenatore della Viola lo ha ritenuto un vero e proprio attacco alla sua professionalità: così stamattina si è presentato in sede e dopo un colloquio con Pantaleo Corvino, ma anche con la squadra, ha rassegnato le dimissioni.

Mancano 7 giornate al termine di una stagione di luci e ombre, molto più recenti, per la Fiorentina che attualmente occupa il decimo posto e non ha già più nulla da chiedere al campionato: troppo lontana dalla zona Europa e, fortunatamente, anche da quella che porta alla retrocessione, pur non vincendo una partita da quasi due mesi, dal 4-1 sul campo della Spal.

Fiorentina: dopo le dimissioni di Pioli impazza il toto-allenatore

Fiorentina, squadra affidata a Bigica

C'è ancora un obiettivo, a dire il vero, in questa sfortunata stagione viola ed è un obiettivo importante, l'unico per il quale Pioli è rimasto incerto fino all'ultimo prima di decidere di andare a svuotare i cassetti del suo ufficio: il 25 aprile, infatti, è in programma la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l'Atalanta. All'andata finì con un pirotecnico 3-3 al Franchi, con la Fiorentina capace di riacciuffare due volte il risultato.

Montella ha guidato la Fiorentina per tre stagioni con ottimi risultati

I nomi per il dopo Pioli

La squadra, per ora, è stata affidata a Emiliano Bigica, attuale tecnico della formazione Primavera. E non è escluso che l'ex centrocampista viola finisca per guidare la Fiorentina sino al termine della stagione, Coppa Italia compresa, visto che il toto nomi per sostituire il tecnico emiliano comprende per la maggior parte allenatori al momento sotto contratto con altre società. A meno che i Della Valle trovino un accordo per un clamoroso ritorno, quello di Vincenzo Montella, unico libero nella rosa dei possibili candidati. L'allenatore napoletano, però, nei giorni scorsi aveva dichiarato a Sky:

La Fiorentina non mi ha chiamato, Pioli merita di finire la stagione e merita di giocarsi la semifinale di Coppa Italia che si è conquistato sul campo con grandi prestazioni.

Montella da giugno — Raffaele Del Prete (@lellodelprete2) April 9, 2019

Se fossero parole di circostanza lo si saprà presto. Con Montella la Fiorentina aveva raggiunto tre quarti posti consecutivi, fra il 2013 e il 2015, anche se poi il rapporto non si era chiuso bene a causa di frizioni con la proprietà. In pole position, insieme al tecnico napoletano ci sono anche Eusebio Di Francesco, in vantaggio su tutti secondo molte fonti, e Fabio Liverani. L'ex centrocampista di Perugia e Fiorentina sta facendo molto bene al Lecce e, nonostante una limitata esperienza in Serie A, è entrato nel radar del club per il suo profilo emergente e le idee innovative. Più staccati, ma solo per il momento, Marco Giampaolo, dato in cerca di nuove esperienze dopo il buon lavoro alla Sampdoria, Leonardo Semplici, pilota del miracolo Spal che alla Fiorentina aveva già guidato la Primavera, e due profili giovani in cerca di consacrazione come De Zerbi e D'Aversa.