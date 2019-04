Per giocare al gioco del Lotto bisogna puntare su 5 numeri che devono essere compresi tra 1 e 90. I numeri vengono estratti su 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale che non è collegata a nessuna città. Una volta estratto, il numero non viene reinserito nell'urna. Ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. Considerato che i numeri sono 90, le probabilità sono 1/18, ovvero 5 su 90.

