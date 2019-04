Il ct dell'Argentina è stato investito da un'auto a Maiorca mentre era in bicicletta: la famiglia ha fatto sapere che non è in pericolo di vita.

0 condivisioni

09/04/2019 12:55 | aggiornato 09/04/2019 13:08

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni è ricoverato in un ospedale di Maiorca ma non è in gravi condizioni. L'ex giocatore della Lazio è stato investito da un'auto mentre era in bicicletta ed è stato immediatamente trasferito all'ospedale universitario Son Espases con diversi politraumatismi. La famiglia fa sapere che non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nella mattinata odierna, quando Scaloni stava andando in bicicletta nei pressi di Puerto Portals. Una macchina avrebbe fatto inversione colpendo il ct dell'Albiceleste e lasciandolo a terra.

Come riporta Cronica Balear, Scaloni avrebbe sbattuto la testa procurandosi un trauma facciale, contusioni e dermoabrasioni. In questi minuti la Polizia locale sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.