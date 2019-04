Il club biancoverde vuole omaggiare la stella cresciuta nelle giovanili e convincerlo così a chiudere la carriera a casa. Il nuovo nome? Stadio José Alvalade CR7.

di Luca Guerra - 09/04/2019 00:01 | aggiornato 09/04/2019 00:05

Solitamente vie, piazze e strutture sono intitolate a personaggi famosi solo dopo che questi sono passati a miglior vita. A Cristiano Ronaldo, invece, l'onore potrebbe toccare mentre è ancora al top della propria carriera. Lo Sporting, società nella quale CR7 ha mosso i primi passi, starebbe infatti pensando di intitolare alla stella della Juventus lo stadio José Alvalade.

A riportare la clamorosa voce in Portogallo è O Jogo, da sempre molto vicino alle sorti dello Sporting. Lo stadio che ospita le partite interne dei Leões è stato inaugurato il 6 agosto del 2003 in un test amichevole contro il Manchester United, incluso nel "pacchetto" del trasferimento di Cristiano Ronaldo ai Red Devils. Una partita giocata con vista sugli Europei 2004, ospitati proprio dalla penisola lusitana.

L'intitolazione dello stadio Alvalade a Cristiano Ronaldo non sarebbe però un "semplice" omaggio da parte del club. Alla base della scelta, infatti, ci sarebbe un'operazione commerciale simile a quella che ha portato già un hotel e una statua a legare i propri nomi a quelli del calciatore nato nel 1985 sull'isola di Madeira. Il club biancoverde, secondo O Jogo, starebbe cedendo i diritti sul nome dello stadio a Cristiano e al suo brand.

I media portoghesi hanno anche svelato quale potrebbe essere il nuovo nome dello stadio Alvalade in omaggio all'attaccante della Juventus, atteso al rientro in campo dopo uno stop di 15 giorni in Champions League sul campo dell'Ajax. Sempre secondo O Jogo, il nome dell'impianto sarebbe modificato in "José Alvalade CR7", legando di fatto lo stadio dello Sporting a quello del calciatore più conosciuto al mondo insieme a Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo in his Sporting Lisbon days. #Sporting pic.twitter.com/SssVOILuG0 — Football Tweet (@Football__Tweet) January 12, 2015

I diritti sul nome dello stadio sarebbero così ceduti al giocatore e al suo brand. Con lo Sporting, dove è arrivato nel 1997, Cristiano Ronaldo ha vissuto la trafila nelle giovanili ed è rimasto in prima squadra fino al 2003, totalizzando 28 presenze e 3 reti - con esordio in Champions League a 17 anni contro l'Inter - prima di partire 18enne in direzione Manchester. A oltre 15 anni di distanza, la sua strada e quella dei Leões potrebbero incrociarsi nuovamente. Un modo per accrescere i ricavi del club e provare a convincere CR7 a chiudere la carriera a Lisbona, dove il suo mito ha intrapreso il cammino nel calcio che conta.