Nuova nota del club viola dopo il vertice societario a cui hanno preso parte Andrea Della Valle, Cognigni, Corvino, Antognoni e Diego Della Valle.

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 07:03 | aggiornato 09/04/2019 08:08

Così non si può andare avanti, serve una sterzata. La Fiorentina non vince in campionato dal 17 febbraio, giorno in cui superò 4-1 la SPAL a domicilio. Da quella data sono arrivati 4 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima pesantissima in casa contro il Frosinone. I toscani sono decimi in classifica a quota 39 punti.

In campionato ormai la Viola ha poco da dire, ma il 25 aprile all'Atleti Azzurri d'Italia c'è una partita che può cambiare volto alla stagione: la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta (3-3 all'andata). Arrivarci in questo modo non sarebbe certamente il massimo.

Ecco perché dopo il ko contro i ciociari, la società ha pubblicato un comunicato in cui annunciava un vertice socetario per fare il punto della situazione. All'incontro c'erano il patron Andrea Della Valle, il presidente Mario Cognigni, il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, il club manager Giancarlo Antognoni e Diego Della Valle in collegamento dall'estero. Questa la nota pubblicata in seguito al vertice: