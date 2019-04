Colombia, l'arbitro Roldan fa il gesto del VAR... che non c'è

Nel match tra Atletico Bucaramanga e Independiente Santa Fe, l'arbitro Roldan convalida una rete facendo il gesto del VAR. Ma la tecnologia non c'è.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 11:55 | aggiornato 09/04/2019 15:00

Un gesto che ormai conosciamo tutti. È quello del VAR. Le due dita che formano un monitor, l'arbitro che si dirige a bordocampo per visionare le immagini e poi prendere una decisione. Questo è quello che si è visto in parte anche in Colombia, durante la partita tra l'Atletico Bucaramanga e l'Independiente Santa Fe.

Un match valido per la 14esima giornata della Categoria Primera A, massimo campionato di calcio colombiano, arbitrato da Wilmar Roldan. Internazionale dal 2008, Roldan ha convalidato un gol di Nunez, giocatore dell'Atletico Bucaramanga in sospetta posizione di fuorigioco, dopo aver consultato il guardalinee (che non aveva alzato la bandierina) e aver fatto chiaramente il gesto del VAR.

Peccato che il VAR in Colombia non sia stato introdotto. Da qui la perplessità di chiunque abbia visto il fischietto chiedere l'intervento della tecnologia. Difficile capire cosa gli passasse per la testa, ma almeno la decisione presa è stata corretta.