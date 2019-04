L'allenatore dei veronesi infuriato dopo la sconfitta di Bologna per i due rigori concessi agli emiliani: "Scandaloso, sono intervenute delle componenti più forti di noi".

09/04/2019

La sconfitta di Bologna ha avuto il sapore di una condanna per il Chievo, ultimo per distacco nella Serie A 2018/2019. La retrocessione è a un passo per i veronesi, a quota 11 in classifica e distanti 19 punti dalla salvezza a sette giornate dalla fine del campionato. Già nel prossimo turno la discesa in Cadetteria potrebbe essere confermata dalla matematica.

Al Dall'Ara gli argini di Sorrentino e compagni hanno retto fino al minuto 65, quando Pulgar ha portato in vantaggio gli emiliani con un destro a incrociare dal dischetto, ripetendosi tre minuti dopo. Il primo centro italiano dell'olandese Dijks in coda al match ha sancito il definitivo 3-0. A bruciare, nelle parole dell'allenatore del Chievo Mimmo Di Carlo, non è il passivo, ma le modalità che l'hanno provocato.

L'episodio che ha cambiato volto alla partita è avvenuto al 20' del secondo tempo: il bolognese Soriano è entrato nell'area del Chievo da destra, tentando lo slalom tra Barba e Andreolli. Il centrocampista passa e va giù, lamentando un contatto che Pairetto valuta come falloso. Idea confermata dal VAR e trasformata in sentenza da Pulgar. A fine partita, Di Carlo ha espresso tutta la sua rabbia ai microfoni di Sky Sport:

Avevo detto che non avrei più parlato di arbitri e di VAR. Questi episodi non li voglio commentare. Qualcuno magari andrà a casa e non dormirà, oppure lo farà pensando a chissà cosa. Io dormo sereno, sono con la coscienza a posto e non giudico niente. Dovevamo essere bravi a mantenere l'equilibrio, la squadra ha mantenuto bene la partita. Poi uno casca 3 metri avanti e uno si butta da solo, non voglio nemmeno dirlo.

Chievo, l'allenatore Mimmo Di Carlo esce dal campo con un sorriso amaro a Bologna

Chievo, Di Carlo e Rigoni: "Giocare a calcio è una cosa, vedere rigori inesistenti un'altra"

Ad alimentare la rabbia del Chievo è stato anche il secondo calcio di rigore assegnato al Bologna per un fallo di Andreolli su Palacio. La sua squadra non fa punti dal 17 marzo, quando arrivò un 1-1 sul campo dell'Atalanta, ma per Di Carlo nelle ultime tre partite perse dai suoi (0-3 contro il Cagliari, 4-0 contro il Sassuolo e 3-0 a Bologna) ci sono state delle decisioni arbitrali strane:

Abbiamo anche avuto due occasioni per passare, poi sono intervenute delle componenti più forti di noi. Basta guardare le ultime partite e analizzare tutte le decisioni che sono state prese contro di noi, per farsi un'idea. È scandaloso. È un risultato pesante, questo 3-0, ma noi non ci arrenderemo e proseguiremo fino alla fine. Giocare al calcio è una cosa, vedere rigori inesistenti un'altra.

Chievo, la rete di Dijks ha fissato il ko per 3-0 al Dall'Ara contro il Bologna

Sulla stessa linea del suo allenatore anche Nicola Rigoni, centrocampista del Chievo. Il numero 4 si è soffermato in particolare sull'assegnazione del calcio di rigore che ha aperto le danze.