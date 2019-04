Il centrocampista del Chelsea, di ritorno da una festa a Manchester, è stato arrestato a seguito di un incidente stradale: al momento del fermo è risultato ubriaco.

di Redazione Fox Sports - 09/04/2019 11:05 | aggiornato 09/04/2019 18:10

Guai in vista per Daniel Drinkwater. Il centrocampista del Chelsea è stato arrestato ieri, e rilasciato su cauzione, con l'accusa di guida in stato di ebbrezza in seguito a un incidente stradale avvenuto su Ashley Road a Mere, in quel di Manchester, sua città natale in cui aveva fatto tappa per partecipare a una festa.

Il 29enne era alla guida della sua Ranger Rover quando ha perso il controllo del mezzo e ha colpito l'auto di una ragazza. Fortunatamente non risultano feriti gravi, e anche lo stesso giocatore è rimasto illeso. L'ex Leicester dovrà ora presentarsi davanti ai magistrati della Corte di Stockport il prossimo 13 maggio.

Non è la prima volta che Drinkwater fa parlare di sé per motivi extracalcistici. Solo poche settimane fa era stato beccato insieme ad altri compagni, tutti alticci, all'uscita di un night club. Intanto il Chelsea ha commentato così la vicenda: "Siamo a conoscenza delle notizie, ma vogliamo analizzare quanto successo prima di commentare".